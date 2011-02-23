پنج هزار خانوار ایلامی از نهادهای حمایتی خارج می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر چهارشنبه در ستاد محرومیت زدایی ایلام اظهار داشت: خارج کردن خانوارهای ایلامی از زیر چتر نهادهای حمایتی از مهمترین اولیتهای کاری در استان ایلام و این ستاد است.

وی بیان داشت: در سال جاری برای دو هزار و 21 خانوار شهری و یک هزار و 400 خانوار روستایی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در استان مسکن ایجاد شده است.

اعلایی افزود: در سال جاری برای بیش از دو هزار خانوار تحت پوشش نهادهای حماتی شغل ایجاد شده است.

وی یادآورشد: به مرور زمان کلیه افراد و خانواهایی که صاحب شغل و مسکن می شوند، از زیر چتر نهادهای حماتی خارج می شوند.

هم اکنون بیش از یک سوم جمعیت استان ایلام تحت پوشش نهادهای حمایتی است.