  1. استانها
  2. ایلام
۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۱

پنج هزار خانوار ایلامی از نهادهای حمایتی خارج می شوند

پنج هزار خانوار ایلامی از نهادهای حمایتی خارج می شوند

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: تا پایان سال آینده پنج هزار خانوار ایلامی از زیر چتر نهادهای حمایتی خارج می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر چهارشنبه در ستاد محرومیت زدایی ایلام اظهار داشت: خارج کردن خانوارهای ایلامی از زیر چتر نهادهای حمایتی از مهمترین اولیتهای کاری در استان ایلام و این ستاد است.

وی بیان داشت: در سال جاری برای دو هزار و 21 خانوار شهری و یک هزار و 400 خانوار روستایی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در استان مسکن ایجاد شده است.

اعلایی افزود: در سال جاری برای بیش از دو هزار خانوار تحت پوشش نهادهای حماتی شغل ایجاد شده است.

وی یادآورشد: به مرور زمان کلیه افراد و خانواهایی که صاحب شغل و مسکن می شوند، از زیر چتر نهادهای حماتی خارج می شوند.

هم اکنون بیش از یک سوم جمعیت استان ایلام تحت پوشش نهادهای حمایتی است.

کد مطلب 1260230

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها