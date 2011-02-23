12 گروه در مناطق حفاظت شده ایلام مستقر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، قاسم دیانت طلب ظهر چهارشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان ایلام دارای مناطق حفاظت شده مهم و بکری است که در ایام نوروز مورد استقبال گردشگران قرار می گیرد.

وی بیان داشت: به همنی منظور برای راهنمایی گردشگران و. حفاظت از عرصه های طبیعی استان ایلام 12 گروه در این مناطق مستقر می شوند.

این مسئول تصریح کرد: این گروه های بصورت سیار و ثابت در مناطق حفظت شده استان ایلام نظارت دارند.

دیانت طلب افزود: حدود 87 درصد مساحت استان ایلام را عرصه های طبیعی تشکیل می دهد و حفظ و حراست آن نیاز به فرهنگ سازی دارد.