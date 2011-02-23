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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۳۱

12 گروه در مناطق حفاظت شده ایلام مستقر می شوند

12 گروه در مناطق حفاظت شده ایلام مستقر می شوند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل محیط زیست استان ایلام گفت: به منظور نظارت از مناطق حفاظت شده ایلام در ایام نوروز، 12 گروه در مناطق حفاظت شده ایلام مستقر می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، قاسم دیانت طلب ظهر چهارشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان ایلام دارای مناطق حفاظت شده مهم و بکری است که در ایام نوروز مورد استقبال گردشگران قرار می گیرد.

وی بیان داشت: به همنی منظور برای راهنمایی گردشگران و. حفاظت از عرصه های طبیعی استان ایلام 12 گروه در این مناطق مستقر می شوند.

این مسئول تصریح کرد: این گروه های بصورت سیار و ثابت در مناطق حفظت شده استان ایلام نظارت دارند.

دیانت طلب افزود: حدود 87 درصد مساحت استان ایلام را عرصه های طبیعی تشکیل می دهد و حفظ و حراست آن نیاز به فرهنگ سازی دارد.

کد مطلب 1260238

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