فرمانداران مازندران در پیگیری مصوبات سفر دولت جدیت داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در جلسه تودیع و معارفه فرماندار رامسر با اشاره به اینکه تغییرات مدیریتی در راستای تداوم خدمت رسانی به مردم صورت می پذیرد، گفت: با تکیه بر وفاق و هم دلی می توان خدمت گزاری و خدمت رسانی را با کیفیت مطلوب تر به مردم ارایه کرد.

طاهایی با بیان اینکه هر تغییر مدیریتی انتقال از یک سنگر خدمت به سنگر خدمتی دیگر است، تصریح کرد: با هم افزایی و مشارکت دیگر قوای شهرستان این امر به بهترین نحو انجام خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه رامسر علاوه بر دارابودن مواهب و چشم اندازهای طبیعی، برخوردار از سرمایه و استعدادهای برجسته انسانی است، خاطر نشان کرد:دغدغه ما مدیران باید ارایه برنامه های مناسب برای راهبری این سرمایه های عظیم انسانی باشد.

طاهایی افزود: اکنون که پذیرفتیم دراین دولت باشیم باید با نگاه احمدی نژاد و عشق خالصانه وی به مردم خدمتگزار ایشان باشیم.

وی با اشاره به توفیقات انقلاب اسلامی و تحقق آرمان های نظام یکی پس از دیگری، گفت: با توجه به تدوین و ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، برنامه های استانی نیز در چارچوب آن تدوین خواهد شد تا در افق ۱۴۰۴ به رتبه برتر توسعه در منطقه دست پیدا کنیم.

استاندار مازندران، پیگیری مصوبات سفرهای ریاست جمهوری را یکی از محوری ترین ماموریتهای فرمانداران دانست و بیان داشت: با اجرایی شدن مصوبات سفرهای هیئت دولت به استان مهمترین مطالبات مردم تحقق پیدا خواهد کرد.

طاهایی خطاب به فرمانداران گفت: در جهت رفع مشکل رفت و آمد مکرر ارباب رجوع به مرکز استان، شخصا مکاتبات مردمی را تجمیع و برای دریافت پاسخ به استان بیاورید.

وی با اشاره به خیزشهای مردمی متاثر از آرمان های انقلاب اسلامی در منطقه عنوان کرد: انشاءالله امواج این خیزش ها به بیداری جهان اسلام منجر شود.

در پایان طی حکمی از سوی وزیر کشور، محمد صالح رضاخانی به سمت فرماندار رامسر منصوب و با اهدا لوح سپاسی از سوی استاندار مازندران از زحمات عبدالصمد صفرنژاد قدردانی شد.

صفرنژاد اکنون فرماندار شیروان استان خراسان شمالی است.