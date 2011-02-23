کرمانشاه رتبه دوم کشور در زمینه اشتغالزایی را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی در سی امین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، اظهار داشت: کسب این افتخار و موفقیت بزرگ نتیجه تلاش دسته جمعی مسئولین استان از جمله مدیران عامل بانکها در پرداخت تسهیلات زودبازده بوده است.

در ادامه جلسه محمدعلی بسام تبار مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری در خصوص عملکرد بانکهای عامل استان در زمینه موضوع بند یک مصوبات هیئت وزیران مبنی بر اختصاص مبلغ 150 میلیارد ریال وام قرض الحسنه جهت پرداخت به متقاضیان واجد شرایط گزارشی را ارائه داد.

وی افزود: در سفر دوم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان کرمانشاه تصویب شد مبلغ 15 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان اعطا شود که در این راستا تاکنون 14 میلیارد و 900 میلیون ریال پرداخت شده است.

در ادامه این جلسه سهراب براندیشه مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه نیز با اشاره به میزان اشتغال ایجاد شده در استان ازابتدای سالجاری تا کنون، گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون در حدود 70 هزار شغل در استان کرمانشاه ایجاد شده که این میزان 230 درصد از تعهد استان بیشتر است.

مدیرکل کار وامور اجتماعی استان کرمانشاه درادامه در خصوص برگزاری ششمین جشنواره کارآفرینی اظهارداشت: متقاضیان و کارآفرینان می توانند برای ثبت نام و شرکت در این جشنواره تا 25 اسفند ماه سالجاری به سایت www.karafrenanbartar.com مراجعه کنند.