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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۱۲

شش میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی در مهران اختصاص یافت

شش میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی در مهران اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار مهران گفت: در سال جاری شش میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان مهران اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ولی الله حیاتی ظهر چهارشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این میزان اعتبار بیش از 85 درصد هزینه طرح هادی در روستاها شده است.

وی بیان داشت: در سال جاری طرح هادی در بیش از هفت روستای شهرستات مهران اجرا و یا در سدت اجراست.

حیاتی گفت: توسعه روستاها در کاهش مهاجرت افراد از روستا به شهر کمک شایانی خواهد کرد.

این مسئول اظهار داشت: هم اکنون روال عادی تردد در مرز مهران ادامه دارد و وقفه چند ساعته در مرز مهران به دلیل مشکلات رایانه کشور عراق بوده و هم اکنون این مشکل حل شده است.

کد مطلب 1260245

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