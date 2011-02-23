شش میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی در مهران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ولی الله حیاتی ظهر چهارشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این میزان اعتبار بیش از 85 درصد هزینه طرح هادی در روستاها شده است.

وی بیان داشت: در سال جاری طرح هادی در بیش از هفت روستای شهرستات مهران اجرا و یا در سدت اجراست.

حیاتی گفت: توسعه روستاها در کاهش مهاجرت افراد از روستا به شهر کمک شایانی خواهد کرد.

این مسئول اظهار داشت: هم اکنون روال عادی تردد در مرز مهران ادامه دارد و وقفه چند ساعته در مرز مهران به دلیل مشکلات رایانه کشور عراق بوده و هم اکنون این مشکل حل شده است.