114 نقطه حادثه خیز در محورهای ارتباطی همدان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید حسن موسوی در کمیته حمل ونقل و سوانح رانندگی استان همدان با اشاره به اینکه امسال 42 میلیارد ریال اعتبار از طرف اعتبارات ملی برای راه های شریانی استان در نظر گرفته شده است ، افزود: با پیگیری های انجام شده افزایش این اعتبار تا سقف دو برابر برای سال آینده مد نظر است.

وی از خط کشی دو هزار کیلومتر از محورهای روستایی در سال آینده خبر داد و افزود: امسال 11 هزار و 678 تابلو انتظامی در جاده های استانی نصب شده که از این تعداد هشت هزار فقره در محورهای روستایی بوده است.

موسوی هدف از برگزاری اینگونه نشست ها را فراهم کردن بستر ایمنی در جاده های درون و برون شهری برای شهروندان و مسافران عنوان کرد و گفت: شناسایی نقاط حادثه خیز استان همدان و رفع آنها از اولویت های راه و ترابری برای کاهش سوانح در این نقاط است.

معاون عمرانی استاندار همدان با تأکید بر لزوم افزایش سختگیری‌ها برای صدور گواهینامه‌های رانندگی گفت: باید تا ابتدای سال آینده نقاط پر‌خطر استان همدان شناسایی و با شناسایی نقاط محوری و رفع تهدیدات آن تعداد این مناطق تا پایان سال کاهش یابد.