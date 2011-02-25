اعتبار ویژه برای پیشگیری از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر با گسترش بیماریهای طیور که اغلب به دلیل مهاجرت پرندگان از سایر کشورها شایع می شود مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است به طوری که دولت مبلغ 5 میلیارد تومان را برای مبارزه با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان منظور کرده است.

دولت در بودجه سال 90 حدود 30 هزار میلیارد ریال برای بخش کشاورزی در نظر گرفته است که از این میزان، نزدیک به 89 میلیارد ریال اعتبار برای برنامه پوشش بهداشتی بیماریهای مشترک انسان و دام اختصاصی یافته است که این بودجه از اعتبارات ملی تامین خواهد شد.

همچنین در این بودجه برای پوشش بهداشتی دام، طیور و آبزیان در برابر بیماریها اعتباری در حدود 629 میلیارد ریالی منظور شده است که تمامی این بودجه از محل اعتبارات استانی تامین می شود.

براساس این گزارش، آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان بیماری مشترک میان انسان و حیوان به شمار می رود که در چند ساله اخیر زیانهای زیادی را به تولیدکنندگان وارد کرده است. ویروسهای آنفلوانزا از گونه های مختلف پرندگان اهلی و در بیش از 88 گونه متفاوت از پرندگان وحشی جدا شده است. پرندگان دریایی مهاجر و آبزی به ویژه مرغابی مخزن ویروس آنفلوانزا به حساب می‌آیند.