پیشنهادات مؤسسه صهیونیستی به اوباما درباره نحوه مواجهه با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، "دانیل ال. بایمن" از پژوهشگران ارشد در مرکز مطالعات خاورمیانه "سابان" وابسته به مؤسسه بروکینگز در مطلبی ناآرامی های اخیر در ایران را با قیام ملت های منطقه مقایسه می کند و می نویسد: پس از موفقیت جنبش‌ها در تونس و مصر اکنون بسیاری از تحلیلگران آمریکایی چشم به ایران چشم دوخته و این کشور را محل وقوع یکی از تحولات سیاسی آینده می‌دانند. آنها با استناد به اعتراضات گسترده در پی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران معتقدند که این نارضایتی گسترده رو به رشد خواهد بود.

تحلیلگر مرکز مطالعات خاورمیانه "سابان" در ادامه مطلب خود می‌افزاید: حکومت‌هایی مثل زین العابدین بن علی و حسنی مبارک عده معدودی نورچشمی و اطرافیان وفادار داشتند که در مواقع بحرانی می‌توانستند به آنها کمک کنند. ولی سیستم سیاسی جمهوری اسلامی به نوعی است که طیف بسیار گسترده، نهادهای متعدد و افراد پرشماری را شامل می‌شود. ممکن است برخی از نهاد‌ها یا جناح‌های حکومتی در برابر یکدیگر بایستند یا به عنوان نمونه از رئیس جمهور انتقاد کنند، ولی در برابر وقوع اعتراضات همه اینها با یکدیگر متحد خواهند شد.

تحلیلگر سابان درادامه به تفاوت دیگر شرایط ایران با کشورهای عربی اشاره می کند و می نویسد: با توجه به روابط تیره دولت ایران و آمریکا و با توجه به نفوذ ناچیز دولت آمریکا در ایران دولت باراک اوباما می‌تواند با صراحت و شجاعت بیشتری از معترضان حمایت کند.

دانیل بایمن درادامه با اشاره به چشم انداز ضعیف موفقیت آمریکا درفشار بر ایران درحوزه هسته ای می‌افزاید: اوباما با حمایت فعال‌ تر از معترضان درایران می‌تواند به نفع موقعیت خود بهره ‌برداری کند. وی عقیده دارد که تمرکز تبلیغاتی روی معترضان درایران عملا هزینه سرکوب آن برای تهران سنگین‌تر خواهد شد. ولی حمایت آمریکا حتی اگر درحد حمایت معنوی و تبلیغاتی باقی بماند نیروهای تندرو در ایران را مطمئن خواهد ساخت که آمریکا پشت این ناآرامی‌هاست و بنابراین آن‌ها راحت ‌تر دست به اسلحه خواهند برد.

گفتنی است مؤسسه سابان متعلق به"حاییم سابان" سرمایه دار مصری الاصل و آمریکایی- اسرائیلی و صد و دومین سرمایه دار درایالات متحده است. وی از دوستان نزدیک شارون نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی بوده و با هزینه زیادی این مؤسسه را راه اندازی کرده است.