اصولگرایان به دنبال ساز و کاری همانند جبهه متحد اصولگرایان هستند

محمدرضا باهنر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت حزب فراگیر و روزنامه پیشرفت و عدالت گفت: من همواره به دنبال تاسیس یک حزب فراگیر بوده و معتقدم باید چندین حزب قوی و دارای شناسنامه داشته باشیم تا فعالیت سیاسی در کشور دارای رونق بیشتری باشد.

وی افزود: به دلیل کمبود امکانات ملی در حال حاضر به صورت طبیعی امکان تاسیس حزب قراگیر وجود ندارد اما دلیل اصلی برای به تعویق انداختن تاسیس حزب فراگیر اتفاقات و حوادث یک سال و نیم گذشته بوده است.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: در یک سال و نیم گذشته به دلیل فضاهای تند فتنه جا برای ایجاد یک حزب ماندگار فراهم نبوده است.

باهنر درپاسخ به خبرنگارمهر مبنی بر احیای جبهه متحد اصولگرایان با توجه به تجربه موفق درانتخابات مجلس هشتم اظهار داشت: اصولگرایان به دنبال ایجاد سازو کاری برای انتخابات مجلس نهم هستند اما اینکه با چه اسم وچه مدلی باشند در آینده نزدیک معلوم خواهد شد.