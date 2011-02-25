اعلام موجودیت سازمان ملی مهارت تا پایان سال

عبدالرسول پورعباس در گفتگو با مهر با اعلام اینکه سازمان ملی مهارت تا قبل از پایان سالجاری آغاز به کار خواهد کرد، در خصوص انتقال وظایف و امکانات سازمان فنی و حرفه ای کشور به این سازمان جدید گفت: موضوعی که دنبال می شود در قالب نظام ملی مهارت است که مکمل نظام آموزش عالی در کشور خواهد شد.

معاون وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: از طریق راه اندازی سازمان ملی مهارت، کشور از دو بخش آموزشهای نظری و مهارتی برخوردار خواهد شد و این دو بخش از آموزشها به نوعی نظام مند خواهند شد. البته سازمان فنی و حرفه ای نیز در آن نظام شخصیت خواهد داشت و استقرار پیدا می کند.

پورعباس ادامه داد: برای انجام ماموریتهای سازمان ملی مهارت نیز به صورت استفاده از امکانات علمی کاربردی و فنی و حرفه ای کار را دنبال خواهیم کرد که در قالب برنامه ریزی برای ارتقای مهارتی در سطوح مقاطع تحصیلی و دیگری در بین سطوح تحصیلی خواهد بود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افزود: با ایجاد سازمان ملی مهارت، مسئولیت آموزش فارغ التحصیلان سطوح مختلف تحصیلی پیگیری می شود به نحوی که این آموزش ها در طول دوران خدمت و اشتغال به کار افراد نیز ادامه خواهد داشت.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی تاکید کرد: شیوه آموزش افراد شاغل نیز به این نحو خواهد بود که وقتی فردی یک شغلی را در طول 30 سال برمی گزیند و می خواهد آن را ادامه دهد، بنابراین نیازمند این خواهد بود که هر چند سال یکبار آموزه های وی جدید و به روز شود.

معاون وزیر کار و امور اجتماعی، آشنا شدن شاغلان با فناوری های جدید را موضوعی دانست که در قالب فعالیت سازمان فنی و حرفه ای دنبال خواهد شد. البته در این بخش نیز دانشگاه جامع علمی کاربردی متولی آموزش های مقطع دار در حوزه مهارتی است و نه در حوزه نظری.

پورعباس خاطر نشان کرد: این دو اقدام (ارائه آموزش های نظری و مهارتی) مکمل همدیگر خواهد بود که در قالب یک نظام دیده می شوند و مسئولیت اجرایی این نظام جدید هم به سازمان ملی مهارت واگذار شده است که به صورت یک سازمان فرابخشی عمل خواهد کرد .

وی تصریح کرد: سازمان ملی مهارت هم در حوزه آموزش های مقطع دار مهارتی و هم در حوزه آموزش های بین سطوح تکمیلی مسئولیت دارد و این امور را جلو خواهد برد. به عنوان نمونه باید بگویم اگر در حال حاضر وزارت علوم و آموزش و پرورش، متولی آموزش های نظری هستند؛ وزارت آموزش و پرورش و سازمان ملی مهارت متولی آموزش های مهارتی خواهند بود.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور تاکید کرد: چون در حوزه زیردیپلم وزارت آموزش و پرورش هم متولی آموزش های نظری است و هم آموزش های مهارتی ولی در حوزه پس از دیپلم این وظیفه سازمان ملی مهارت است که موضوعات مهارت آموزی را دنبال کند.

به گفته پورعباس، تفاوت آموزش های مهارتی با آموزش های نظری در این است که آموزش های نظری مقطع دار هستند ولی آموزش های مهارتی مقطع دار و بین سطوح هستند یعنی مهارت آموز در سال های اشتغال افراد نیز تکرار خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت کار، چون مقرر است هر 5 سال یکبار آموزش ها دوباره تجدید شوند و هر فردی نیز با آموزه های جدید و همچنین فناوری های نو آشنا شود؛ ارتقای مسیر شغلی افراد در محیط کار دنبال می شود.

معاون وزیر کار اظهار داشت: لذا ما در موضوع فعالیت سازمان ملی مهارت 3 بحث را خواهیم داشت. اول اینکه آموزش را دنبال کنیم، دوم کسب صلاحیت شود و موضوع سوم نیز رشد در اشتغال است که این 3 موضوع در نظام ملی مهارت دنبال می شوند و متولی آن نیز سازمان ملی مهارت است.