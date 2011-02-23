به گزارش خبرنگار مهر، هومن افاضلی که پس از پیروزی یک بر صفر عصر امروز چهارشنبه تیم امید مقابل قرقیزستان در جمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: ما امروز مقابل تیمی بازی می کردیم که فوتبال تدافعی را در دستور کار داشت و مثل اینکه تمام بازیکنان آن با اتوبوس جلوی دروازه این تیم پارک کرده بودند.

وی افزود: به هر حال بازی مقابل چنین تیم هایی که تدافعی بازی می کنند مشکل است ولی با این وجود ما می توانستیم حداقل با دو یا سه گل این تیم را شکست دهیم.

افاضلی اضافه کرد: همین اندازه که در این بازی حذفی گلی دریافت نکردیم و با یک گل برنده شدیم نتیجه قابل قبولی است چرا که ما در بازی برگشت فضای بیشتری در اختیار داریم و آنها ناگزیرند حمله کنند تا نتیجه را تغییر دهند و این بهترین فرصت است تا نتیجه لازم را در بازی برگشت کسب کنیم.

سرمربی تیم فوتبال امید در پاسخ به این سئوال که شما به عنوان یک جمع کننده به تیم امید اضافه شدید و آیا تصور می کردید امروز سرمربی تیم فوتبال امید باشید گفت: بحث جمع کردن و پهن کردن تیم نیست. من از روز اول به عنوان سرباز وظیفه ام را انجام می دهم و این نوع وظایف در فوتبال وجود دارد.

وی یادآور شد: در یورو 2000 نیز رودی فولر مدتی به عنوان جمع کننده مسئولیت آماده سازی تیم ملی آلمان را برعهده داشت تا کریستوف دام مسئولیت اصلی تیم را بر عهده بگیرد.

وی در مورد اینکه آیا احتمال می دهید که همچنان سرمربی تیم فوتبال امید بمانید گفت: این را از فدراسیون فوتبال سوال کنید چرا که این از اختیارات من نیست.

افاضلی در مورد دیدار برگشت مقابل قرقیزستان گفت: ما در بازی برگشت ناچارم هجومی بازی کنم تا 3 امتیاز را بگیرم و این بهترین فرصت است تا ما نتیجه بازی را به شکل دلخواه رقم بزنیم.

سرمربی تیم فوتبال امید تصریح کرد: ما توانایی فنی و تکنیکی بالاترین نسبت به تیم قرقیزستان داریم و آن را در مسابقات برگشت ثابت می کنیم.

وی در مورد تعویض محسن مسلمان و ناراحتی این بازیکن از تعویض گفت: قضیه آنطور که شما فکر می کنید نبود من توقعم از بازیکنان تیم ملی این است که مثل یک سرباز باشند و محسن مسلمان هم شامل همین موضوع می شود او توانایی های خاصی دارد و باید این توانایی هایش را در خدمت تیم قرار دهد.

افاضلی در پایان با بیان اینکه قرقیزستان تیم مطرحی نبود گفت: مطمئن باشیم بازی برگشت را هم می بریم و صعود می کنیم. همه از ما انتظار دارند همه تیم ها را با اختلاف 10 گل ببریم ولی ما بهترین تیم جهان نیستیم و به نظر من پس از گوانگجو در اولین بازی رسمی توانستیم نتیجه خوبی بگیریم.

تیم فوتبال امید کشورمان در نخستین دیدار مرحله مقدماتی المپیک 2012 لندن عصر امروز چهارشنبه با نتیجه یک بر صفر برابر قرقیزستان به پیروزی رسید.