بورس برق در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد بهزاد، ظهر چهارشنبه، در نخستین همایش «فرصت های کسب و کار در تجارت انرژی الکتریکی» با بیان این مطلب افزود: راه اندازی بورس برق یکی از اقداماتی است که برای شفاف سازی و تسهیل معاملات و گردش مالی صنعت برق بخصوص میان تولید کنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان عمده در دست اجرا است.

وی گفت: فراهم شدن امکان واگذاری انشعاب های جدید بخصوص در بخش صنعت توسط نیروگاه های خصوصی و ایجاد رقابت برای کاهش قیمت تمام شده برق از دیگر مزایای راه اندازی بورس برق است.

وی خاطر نشان کرد: در راستای سیاست های نظام مبنی بر تسریع در اجرای سیاست های اصل 44 و با توجه به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها که منجر به واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی می شود، فضای کسب و کار مناسبی برای بخش خصوصی ایجاد شده، ضمن اینکه در قانون برنامه پنجم نیز بطور کامل حمایت از فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق پیش بینی و شرایط لازم فراهم شده است.

بهزاد با اشاره به اینکه در فضای جدید تمامی بخش ها بجز شبکه های اصلی انتقال توسط بخش خصوصی احداث و بهره برداری می شود، تصریح کرد: وزارت نیرو صرفأ به ایفای وظایف حاکمیتی و ایجاد اطمینان از توسعه ظرفیت صنعت برق مطابق نیاز از جمله تجهیز منابع مالی برای فعال شدن بخش خصوصی، ترانزیت برق، نظارت بر عملکرد نیروگاهها و شرکت های توزیع برق خصوصی می پردازد.

به گفته وی، در راستای اجرای سیاست های اصل 44، تاکنون 6 نیروگاه به بخش غیردولتی واگذار و 20 نیروگاه دیگر نیز طی چند ماه آینده به بخش خصوصی واگذار می شود.

معاون وزیر نیرو به فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت برق اشاره کرد و اظهار داشت: واگذاری نیروگاهها برای اجرای طرح های کاهش تلفات، گسترش تولید همزمان برق و حرارت به میزان حداقل 3 هزار مگاوات طی 3 سال آینده توسط بخش خصوصی و عمدتأ بوسیله مردم و بنگاه های متوسط اقتصادی، واگذاری شرکت های توزیع برق به بخش خصوصی و گسترش فعالیت های بهینه سازی مصرف انرژی بعنوان یک کسب و کار مناسب اقتصادی است.

وی با تاکید بر تحولات چشمگیر صنعت برق بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: توجه به خود کفایی، خود اتکایی و سرمایه گذاری در کارخانجات تولید کننده تجهیزات مورد نیاز صنعت برق بعد از انقلاب و در دوران دفاع مقدس بسیار مورد توجه قرار گرفت به طوری که در حال حاضر بیش از 96 درصد تجهیزات تولید صنعت برق در داخل کشور ساخته می شود.

مهندس بهزاد، ایران را در رده اول تولید کنندگان برق در منطقه عنوان کرد و افزود: 230 میلیارد کیلو وات ساعت تولید برق در کشور داریم و تعداد مشترکان برق از 26 میلیون نفر گذشته است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر راندمان برق در کشور 38 درصد و افت شبکه ها 17 درصد است که بر اساس برنامه قانون پنجم توسعه راندمان باید به 45 درصد و افت شبکه به 14 درصد برسد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، جمع قدرت نصب شده نیروگاههای کشور را بیش از 60 هزار و 700 مگاوات عنوان کرد و گفت: اکنون نیاز مصرف برق در کشور 41 هزار مگا وات است که شاهد 8 درصد کاهش مصرف نیز بوده ایم.

