18 مسجد محور در اردبیل انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، خیر اله عزیزی عصر چهارشنبه در جلسه هیئت امنای مساجد شهرستان اردبیل اظهار داشت: این طرح با توجه به استقبال گسترده مردم از برنامه فرهنگی مساجد و به منظور خروج از تصدیگری و واگذاری امور به فعالان فرهنگی مساجد اجرا می شود.

وی گسترش فعالیت بویژه برنامه های فرهنگی و اجتماعی در این مساجد را از مهمترین ویژگی انتخاب مسجد محور عنوان کرد و افزود: این طرح در سال آینده در تمامی شهرستانهای استان اربیل به اجرا در خواهد آمد.

مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی استان اظهار ابراز امیدواری کرد با همکاری بیشتر متولیان فرهنگی نسبت به الگو سازی برنامه های فرهنگی و با تامین اعتبار و افزایش تعداد مساجد محوری، شاهد فعالیتهای مذهبی گسترده و پویایی این مکانهای مقدس باشیم.

در این جلسه مسئول موسسات قرآنی استان نیز طی سخنانی از برگزاری دومین جشنواره قرآنی خانواده در اردبیل خبر داد و اضافه کرد: این جشنواره با هدف نهادینه کردن فرهنگ قرآنی در بین خانواده ها و گسترش مفاهیم ناب قرآنی در جامعه برای دومین سال متوالی برگزار می شود.

نهضت حورزاده ابراز داشت: در قالب این طرح، خانواده های دو نفره تا پنج نفره بالای 10 سال پس از قبولی در آزمون روان خوانی قرآن می توانند در این مسابقه شرکت کنند.

وی با بیان اینکه این جشنواره در رشته های ترتیل خوانی، حفظ و تفسیر سوره مبارکه نور و دانستنیهای قرآن برگزار می شود، خاطر نشان کرد: علاقمندان و خانواده می توانند تا دهم اسفند ماه جاری برای شرکت در این جشنواره با حضور در دفاتر اتحادیه موسسات قرآنی ثبت نام کنند.

به گفته مسئول موسسات قرآنی استان این جشنواره پنج شنبه 12 اسفند ماه امسال در مسجد ججین شهرستان اردبیل برگزار خواهد شد.