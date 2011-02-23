برتری تیم ملی فوتسال ایران مقابل برزیل در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتسال ایران و برزیل از ساعت 17 امروز چهارشنبه در دیداری دوستانه که در سالن پیروزی اصفهان درحال برگزاری است، به مصاف هم رفتهاند.
نیمه اول این بازی که برای تماشای آن سالن پیروزی شهر اصفهان مملو از تماشاگر شده است، با برتری 2 بریک تیم ملی فوتسال کشورمان به اتمام رسید. برای تیم ملی فوتسال کشورمان در این نیمه علی اصغر حسنزاده و وحید شمسایی گلزنی کردند و تنها گل تیم برزیل را نیز گومز به ثمر رساند.
تیم ملی فوتسال کشورمان دیدار مقابل قهرمان فوتسال جهان را با ترکیب مصطفی نظری، محمد کشاورز، محمد طاهری، وحید شمسایی و علی اصغر حسنزاده آغاز کرد.
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