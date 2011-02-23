نمایشگاه خانه مدرن در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، عصر چهارشنبه در مراسمی با حضور مسئولان استانی اولین نمایشگاه خانه مدرن در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین افتتاح شد.

در این نمایشگاه بیش از 40 شرکت تولیدی از استانهای قزوین، تهران، اردبیل، فارس، آذربایجان شرقی، محصولات خو.د شامل مبلمان اداری و خانگی، دکوراسیون داخلی، لوستر و چراغ های تزئینی، لوازم صوتی و تصویری، فرش دستباف، لوازم تزئینی، انواع تخت و وسایل بازی کودک را در 40 غرفه و در فضایی به مساحت دو هزار و 500 متر مربع در معرض دید و خرید عموم مردم قرار داده اند.

کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه با 15 تا 20 درصد تخفیف به خریداران عرضه می شود.

نمایشگاه خانه مدرن تا هشتم اسفند ماه برپاست و شهروندان می توانند همه روزه از ساعت 15 تا 21 از این نمایشگاه در خیابان نوروزیان جنب صدا وسیما دیدن کنند.