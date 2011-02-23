احداث نخستین شهرک صنعتی مواد غذایی کشور در گیلان

علی میرزایی‌ فلاح‌ آبادی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شهرک با هدف افزایش اشتغال، کاهش بیکاری، رونق اقتصادی، افزایش تولید و بالابردن درآمد سرانه مردم راه اندازی می شود.

وی همچنین احداث بیش از147 کیلومتر آزاد راه و جاده آسفالته، دو سد مخزنی با ظرفیت های 80 و 50 میلیون مترمکعب و احداث کارخانه فولاد را از مهمترین طرح های عمرانی شهرستان های شفت و فومن دانست و اظهارداشت: تمام طرح های عمرانی این منطقه تا پیش از پایان سال 91 به بهره‌ برداری می‌ رسند.

نمایند مردم فومن و شفت از اختصاص بیش از 20 هزار میلیارد ریال اعتبارعمرانی به این منطقه خبرداد و گفت: تا پیش از به پایان رسیدن زمان برنامه پنجم توسعه، فومن و شفت به شهرهای توسعه یافته و صنعتی کشور تبدیل خواهند شد.

وی یادآورشد: برنامه ریزی ‌ها طوری انجام گرفته که افزون بر بخش ‌های صنعتی، به پتانسیل منطقه در حوزه گردشگری نیز توجه شود.