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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۴۵

برخورد با جرایم سازمان یافته در اردبیل تشدید می شود

برخورد با جرایم سازمان یافته در اردبیل تشدید می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: رئیس شورای عالی قضایی استان اردبیل از اجرای طرح تشدید برخورد با جرایم سازمان یافته در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، غلامعلی رضایی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیله سوار اظهار داشت: هیچ رأفتی در برخورد با جرائمی همچون مشروبات الکلی، موادمخدر و چاقو و قمه کشی در استان وجود نخواهد داشت.

وی همچنین از تقویت بیش از پیش شوراها در حوزه های قضایی تابعه استان خبر داد و یاد آور شد: شوراهای حل اختلاف در ترویج و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه و کاهش ورودی پرونده ها به دادگستریها نقش قابل توجهی دارند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: دستگاه قضایی در کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری و ایجاد صلح و دوستی بین طرفین دعوا، مدیون شوراهای حل اختلاف است.

وی همچنین با تشریح برنامه های دادگستری استان در مقابله با جنگ نرم دشمنان اضافه کرد: پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در مقابله پیشگیرانه با تهاجم فرهنگی اهمیت بسزایی دارد و این امر باید در خانواده ها تقویت شود.

رضایی با بیان اینکه امروز هدف دشمنان، ایجاد فاصله بین جوانان و ارزشهای دینی است، خاطر نشان کرد: دشمنان برای جدا کردن جوانان از دین و ارزشهای دینی تمام توان خود را به خرج داده اند تا به واسطه آن، جوانان را از نظام جدا کنند، چرا که اساس نظام، ارزشهای دینی و اسلامی است.

وی با اشاره به توطئه های کور دشمنان قسم خورده نظام در دوره های مختلف افزود: گذر زمان معیار بسیار خوب و مناسبی برای تشخیص خالصیها و جداسازی آن از ناخالصی هاست.

رئیس کل دادگستری استان با تشریح فتنه های اخیر، زمان شناسی را تکلیف همگانی بویژه خواص دانست و ابراز داشت: زمان، ریزشها و رویشها را مشخص می کند و آنچه باقی می ماند، ایمان و وحدت کلمه و اطاعت از ولایت می باشد و غیر از آن همه تصورات پوچ و فنا شدنی است.

وی تقویت وحدت و اتحاد با محوریت اطاعت از مقام معظم رهبری را ضرورت انکارناپذیر برای مسئولان در بخشهای مختلف نظام اداری برشمرد و تصریح کرد: انتظار می رود با احیا فریضه امر به معروف و نهی از منکر و توجه به اصلاح ذات البین و گسترش فرهنگ صلح و سازش بین آحاد جامعه، به احکام نورانی دین مبین اسلام عمل شود.

کد مطلب 1260283

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