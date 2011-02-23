برخورد با جرایم سازمان یافته در اردبیل تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، غلامعلی رضایی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیله سوار اظهار داشت: هیچ رأفتی در برخورد با جرائمی همچون مشروبات الکلی، موادمخدر و چاقو و قمه کشی در استان وجود نخواهد داشت.

وی همچنین از تقویت بیش از پیش شوراها در حوزه های قضایی تابعه استان خبر داد و یاد آور شد: شوراهای حل اختلاف در ترویج و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه و کاهش ورودی پرونده ها به دادگستریها نقش قابل توجهی دارند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: دستگاه قضایی در کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری و ایجاد صلح و دوستی بین طرفین دعوا، مدیون شوراهای حل اختلاف است.

وی همچنین با تشریح برنامه های دادگستری استان در مقابله با جنگ نرم دشمنان اضافه کرد: پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در مقابله پیشگیرانه با تهاجم فرهنگی اهمیت بسزایی دارد و این امر باید در خانواده ها تقویت شود.

رضایی با بیان اینکه امروز هدف دشمنان، ایجاد فاصله بین جوانان و ارزشهای دینی است، خاطر نشان کرد: دشمنان برای جدا کردن جوانان از دین و ارزشهای دینی تمام توان خود را به خرج داده اند تا به واسطه آن، جوانان را از نظام جدا کنند، چرا که اساس نظام، ارزشهای دینی و اسلامی است.

وی با اشاره به توطئه های کور دشمنان قسم خورده نظام در دوره های مختلف افزود: گذر زمان معیار بسیار خوب و مناسبی برای تشخیص خالصیها و جداسازی آن از ناخالصی هاست.

رئیس کل دادگستری استان با تشریح فتنه های اخیر، زمان شناسی را تکلیف همگانی بویژه خواص دانست و ابراز داشت: زمان، ریزشها و رویشها را مشخص می کند و آنچه باقی می ماند، ایمان و وحدت کلمه و اطاعت از ولایت می باشد و غیر از آن همه تصورات پوچ و فنا شدنی است.

وی تقویت وحدت و اتحاد با محوریت اطاعت از مقام معظم رهبری را ضرورت انکارناپذیر برای مسئولان در بخشهای مختلف نظام اداری برشمرد و تصریح کرد: انتظار می رود با احیا فریضه امر به معروف و نهی از منکر و توجه به اصلاح ذات البین و گسترش فرهنگ صلح و سازش بین آحاد جامعه، به احکام نورانی دین مبین اسلام عمل شود.