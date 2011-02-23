صبا مقابل ذوب آهن بازی سخت و دشواری خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر در قم، عبدالله ویسی در آستانه بازی تیمش در برابر ذوب آهن اصفهان درهفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ بر‌تر کشور که عصر پنج‌شنبه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می‌شود بیان داشت: بازی سخت و مشکلی را در برابر ذوب آهن اصفهان در پیش رو داریم و تیم ذوب آهن سعی در حفظ صدر نشینی خود دارد و تیم صبای قم نیز روند رو به رشد خود را ادامه خواهد داد و البته زمین با کیفیت و استاندارد در موفقیت تیم نیز تاثیرگذار خواهد بود.



وی اظهار داشت: با وجود اینکه فردا تیم‌های همچون استقلال و پیروزی بازی دارند ولی نگاه‌ها به رقابت بین تیم صبای قم و ذوب آهن اصفهان خواهد بود با این وجود بازی فردا جذاب و خوب خواهد بود.



سرمربی صبای قم اضافه کرد: محسن بیاتی نیا در بازی در برابر ذوب آهن اصفهان در ترکیب تیم صبا حضور خواهد داشت و وحید حمدی‌نژاد تنها سه اخطاره تیم است.



وی با اشاره به اینکه ذوب آهن تیم قدرتمند و دارای کادر فنی قوی و خوبی است، بیان داشت: بازیکنان تیم صبای قم در آمادگی کامل به سر می‌برند و در بازی فردا در مقابل ذوب آهن اصفهان آمادگی کامل دارند.



تلاش بر سد کردن راه تاکتیک حریف داریم



ویسی اظهار داشت: ما در تمام بازی‌ها تلاش بر صد کردن تاکتیک حریفانمان داشته‌ایم و در این بازی نیز تلاش خواهیم کرد این کار را به خوبی و به نحو احسن در زمین بازی اجرایی و پیاده کنیم.



شایان ذکر است زمین ورزشگاه یادگار امام از کیفیت و استاندارد خوبی برخوردار نیست و این امر در فصل گذشته نیز مورد اعتراض بیشتر سر مربیان فوتبال میزبان در قم بود.



لازم به ذکر است تیم فوتبال صبای قم در هفته چهاردهم مسابقات لیگ بر‌تر کشور با 23 بازی، هشت برد، 9 مساوی، 6 باخت، 29 گل زده، 23 گل خورده، 6 تفاضل گل و 33 امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده بندی لیگ بر‌تر کشور قرار دارد.



ذوب آهن اصفهان نیز با 23 بازی، 13 برد، 6 مساوی، چهار باخت، 35 گل زده، 18 گل خورده، تفاضل گل 17 و 45 امتیاز در صدر جدول رده بندی لیگ بر‌تر کشور قرار دارد.



بازی دو دیدار صبای قم و ذوب آهن اصفهان پنج شنبه ساعت 16 و 30 دقیقه در ورزشگاه یادگار امام خمینی‌(ره) قم برگزار می‌شود.

