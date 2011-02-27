عبدالرسول پورعباس در گفتگو با مهر از نرخ بالای بیکاری در دانش آموختگان دانشگاهی خبر داد و گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای متولی آموزشهای بین سطوح دانشگاهی است.

معاون وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: وقتی افراد از دانشگاه ها در مقطع لیسانس فارغ التحصیل می شوند از این سطح تا فوق لیسانس یکسری بسته های آموزشی تکمیلی برای آنها خواهیم داشت که هدف مهارت آموزی دنبال می شود.

پورعباس ادامه داد: فرض کنید فردی با درجه لیسانس بخواهد وارد بازار کار شود و مهارت لازم این کار را ندارد ولی علم آن را داشته باشد؛ بنابراین ما در دوره های کوتاه مدت چند ماهه مهارت لازم برای تصدی مشاغل را به وی خواهیم آموخت و آن فرد می تواند مهارت را کسب کند و مشغول به کار شود.

وی تصریح کرد: پس از آن در 5 سال بعد از آغاز به کار نیر افراد دوباره فراخوان می شوند و آموزشهای آنها مورد بازنگری و به روزرسانی قرار می گیرند. در نظر داریم تا برای آنها بسته های آموزشی بین سطوح ارائه کنیم و حتی ممکن است چند بسته بین سطوح برای آنها نیز بتواند تلفیق شود و منجر به مدرک فوق لیسانس و یا مقاطع تحصیلی بعدی شود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: این بسته های آموزشی که بیشتر آنها در حال حاضر به صورت الکترونیکی تدوین خواهند شد، به فارغ التحصیلان نظام آموزش نظری ارائه می شود، چون فارغ التحصیلان نظام آموزشی مهارتی از مهارت و توان لازم برای ورود به بازار کار برخوردار هستند.

این مقام مسئول وزارت کار ضمن بیان این مطلب که البته فارغ التحصیلان رشته های مهارتی در آینده شغلی خود نیازمند ارتقا و استفاده از بسته های آموزشی خواهند بود، بیان داشت: بنابراین آنچه که در نظر داریم تا برای فارغ التحصیلان رشته های مهارتی ارائه کنیم در حد ارتقای تخصص و مهارت انجام کار است.

پورعباس اظهار داشت: اما عمده فارغ التحصیلان نظام آموزشی نظری اگر بخواهند وارد بستر واقعی محیط کار و تولید شوند نیاز به این است که مهارت لازم برای تصدی مشاغل را داشته باشند.

معاون وزیر کار و امور اجتماعی افزود: فارغ التحصیلان نظام آموزش نظری اگر بخواهند به محیط های جدید کاری وارد شوند باید مهارت لازم را به دست آورند. از اینرو بسته هایی تحت عنوان بسته های آموزشی بین سطوح تحصیلی در حال تدوین است.

وی تصریح کرد: این بسته ها برای فارغ التحصیلانی خواهد بود که بخش عمده ای از بیکاران کشور را تشکیل می دهند و انتظار داریم که بعد از اینکه داده های علمی اینها را با داده های مهارتی گره زدیم، دیگر بحث بیکاری به صورت کامل حل شود.