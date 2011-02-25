تشدید بیماری تب برفکی در یکماه گذشته

سید محسن دستور در گفتگو با مهر در خصوص بیماری تب برفکی و تعداد کانونهای این بیماری گفت: کشور ما در معرض قاچاق دام زنده قرار دارد ؛بنابراین احتمال برخی بیماریهای غیربومی که نسبت به واکسنها واکنش نشان دهند وجود دارد.

وی با بیان اینکه برای مبارزه با بیماری واکسن حرف اول را نمی زند، افزود: نمی توان با مقاومت یک بیماری در مقابل واکسن، آن بیماری را نوع جدید دانست بلکه ممکن است تنها برخی از ویژگی های آن تغییر کرده باشد.

رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به اجرای واکسیناسیون فاز سوم برای مبارزه با بیمای تب برفکی، اظهار داشت: بیماری تب برفکی در مدت یک ماه و نیم گذشته شدت یافته بود اما هم اکنون به شرایط معمولی بازگشته است.

دستور افزود: بروز ویژگی های جدید را در بیماری تب برفکی رد نمی کنم اما کانون جدید و یا بیماری جدیدی وجود ندارد.

به گزارش مهر، بیماری تب برفکی که با ورود دام زنده، به کشور وارد شده است تاکنون خسارات زیادی را به دامداری ها وارد کرده است و از آنجایی که این بیماری غیر بومی محسوب می شود تابه حال پیشگیری جدی برای آن انجام نگرفته است.

در همین حال، باوجود عدم ارایه مجوز از سوی وزارت جهاد کشاورزی اما همچنان دام زنده به صورت قاچاق از مرزهای شرقی به کشور وارد می شود.