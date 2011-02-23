خلبان هواپیما را رها کرد و به مردم پیوست / افزایش کشته ها به 10 هزار نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی حمله نظامی به مردم معترض لیبی در شهرهای بزرگ این کشور، هزاران نفر از مردم بی دفاع به کشورهای همسایه گریختند.

طبق اعلام مقامهای هلال احمر بیش از 5 هزار و 700 نفر به سوی مرزهای تونس گریخته و خواستار پناهندگی شدند. هلال احمر با اشاره به وخامت اوضاع در مرز لیبی و تونس درباره بروز فاجعه انسانی در این منطقه هشدار داد.

خبرگزاری رویترز نیز از ناتوانی دولت آمریکا در خارج کردن اتباعش از طرابلس خبر داد. در پی کشتار معترضان توسط ارتش لیبی در پایتخت و دیگر شهرهای این کشور آمریکا نیز مانند دیگر کشورهای غربی تلاش کرده که دیپلماتهای خود و اعضای خانواده آنها را از مناطق خطرناک خارج کند، با این حال تا کنون موفق به این امر نشده است.

"پی. جی. کراولی" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با بیان این مطلب گفت: 35 نفر از کارمندان و اعضای خانواده آنها در معرض خطرات این درگیریها قرار دارند و باید از خاک لیبی خارج شوند.

وی در ادامه یادآور شد که واشنگتن بدنبال راههای دیگری برای خارج کردن این افراد از لیبی ظرف روزهای آینده است.



از سوی دیگر گزارشها از تمرد نظامیان لیبیایی از دستور قتل عام مردم که توسط "معمر قذافی" صادر شده حکایت دارد. شبکه خبری الجزیره گزاشر داد خلبانان جنگنده ای که دستور داشت مردم بنغازی را بمباران کند، با خودداری از این امر و در همراهی با معترضان هواپیما را رها کرده و با چترنجات فرود آمدند.

روز گذشته نیز دو جنگنده ارتش لیبی با تمرد از دستور بمباران معترضان در شهر خارطوم به جزیره مالت در جنوب ایتالیا پناهنده شدند.

همچنین شبکه العربیه به نقل از دادگاه بین المللی کیفری اعلام کرد تا کنون دست کم 10 هزار نفر از مردم در حملات مزدوران و عوامل رژیم لیبی کشته شده اند.



از سوی دیگر رسانه ها گزارش دادند بهای نفت در پی تحولات لیبی به 110 دلار افزایش یافته است.