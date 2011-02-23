به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی عزیزیان عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح این سیلوی 30 هزار تنی گندم در مشهد افزود: برای دستیابی به بهترین کیفیت آرد در کشور شروع به کار کرده است.

وی افزود: به دنبال اجرای طرح آزادسازی قیمت آرد و نان در کشور و ضرورت برنامه‌ریزی شرکت‌های آرد در بحث ذخیره‌سازی، نگهداری و سیلو کردن گندم، یکی از برنامه‌های مهم سازمان اقتصادی رضوی ساخت این سیلو بود.

مدیرعامل موسسه سازمان اقتصادی رضوی افزود: در بحث کیفیت با توجه به اینکه برای نگهداری گندم لازم است بحث ذخیره‌سازی گندم در دما، رطوبت و محیط مناسب صورت گیرد تا از فساد آن جلوگیری شود، شرکت آرد قدس رضوی سیلوهایی با بهترین امکانات موجود در دنیا را برای این کار احداث کرده است و امید می‌رود بعد از این آرد قدس رضوی با کیفیت مناسب‌تری استحصال شود.

عزیزیان با بیان این که شرکت آرد قدس رضوی صرفا برای تأمین نیازهای کارخانجات وابسته به آستان قدس رضوی ایجاد نشده است، ابراز داشت: گندم وآرد این کارخانه در مرحله نخست برای تامین نیاز های کارخانجات آستان قدس رضوی تولید و ارائه می‌شود و مازاد آن برای سایر تولیدکنندگان و کارخانجات و ارائه خدمات به جامعه مصرف‌کننده صورت می‌گیرد.

مدیر عامل موسسه سازمان اقتصادی رضوی اظهار داشت: با افتتاح سیلوهای گندم در مجاورت شرکت آرد قدس رضوی، قدرت تولید آرد با مشخصه واحد و بهترین کیفیت در تولید نان صنعتی را شاهد خواهیم داشت.

