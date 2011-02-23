2200 نفر در سازمان بسیج مهندسین قزوین عضو هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین به مناسبت سالروز تولد خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی عصر چهارشنبه در مراسمی از مهندسان بسیجی و نمونه استان قزوین تجلیل شد.

در همایش بزرگداشت روز مهندسی که در سالن جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد جعفر نجفی فر با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده توسط این سازمان اظهارداشت: سازمان بسیج مهندسین استان قزوین در سال 79 فعالیت خود را آغاز کرد و با استقبال بسیجیان کارشناس توانسته خدمات خوبی در بخشهای مختلف کشاورزی، معدن، صنعت و ساختمان در استان انجام دهد.

وی افزود: امسال یک هزار نفر روز از مهندسان بسیجی در طرح هجرت شرکت کردند که 500 نفر روز در شهرستان قزوین و مابقی در شهرستانهای دیگر استان بوده است.

نجفی فر تصریح کرد: به منظور آگاه سازی بسیجیان با پیامدهای جنگ نرم و معرفی دشمنان نظام با برگزاری دوره های آموزشی زمینه مقابله با این ترفند دشمنان فراهم شده که این دوره ها همچنان ادامه دارد.

رئیس سازمان بسیج مهندسین استان قزوین خاطرنشان کرد: برگزاری محفل انس با قرآن، یادواره شهدا، تفسیر قرآن، دوره آشنایی با جریان شناسی، ارائه مشاوره فنی رایگان در بخش ساختمان به مردم و بسیجیان از دیگر کارهای انجام شده توسط این سازمان در سال جاری است.

نجفی فر افزود: در سال آینده احداث مسکن برای محرومان و اجرای طرح هجرت و تعامل بیشتر با گروه مهندسان و متخصصان در اولویت برنامه های سازمان بسیج مهندسین استان قزوین قرار دارد.

در ادامه این مراسم پس از اجرای تواشیح از 30 تن از مهندسان بسیجی نمونه استان قزوین تجلیل شد.