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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۲۹

حماس:

بازداشت رائد صلاح جنایت است

بازداشت رائد صلاح جنایت است

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)، با صدور بیانیه ای بازداشت رهبر جنبش اسلامی سرزمینهای اشغالی به دست صهیونیستها را جنایت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیه الیوم، حماس با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما ربودن "الشیخ صلاح" به سوی جهت نامعلوم را محکوم می کنیم و آن را اقدامی جنایتکارانه ضد رائد صلاح می دانیم.

این بیانیه تاکید کرد: حماس، اسرائیل و دستگاههای امنیتی وابسته به آن را مسئول کامل حفظ سلامت شیخ صلاح می داند. ما از همه سازمانهای انسانی و حقوقی می خواهیم که اقدام فوری برای فشار به اسرائیل برای آزادی وی به عمل آورند.

حماس در بیانیه خود بازداشت رائد صلاح را تلاش مذبوحانه دانست که هدف آن ممانعت از همبستگی وی با فلسطینی هایی است که در معرض رانده شدن از قدس و ویرانی خانه هاشان قرار دارند.

شایان ذکر است که شیخ رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی در مناطق اشغالی 48 پس از شرکت در یک جشنواره همبستگی با مردم سلوان از سوی نظامیان صهیونیست ربوده و به مکان نامعلومی انتقال داده شد.

کد مطلب 1260300

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