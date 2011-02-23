تحولات اخیر منطقه نشان دهنده افول قدرت امریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، "علاءالدین بروجردی" در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت گسترش و تحکیم مناسبات پارلمانی بین دو کشور گفت: رفت و آمدهای پارلمانی میتواند منجر به برداشتن گام های نوینی در روند گسترش و توسعه همکاریهای دوستانه دو کشور در همه عرصهها شود.
وی در همین زمینه با اشاره به پیشرفتهای کشورمان در زمینه های مختلف فناوری، علمی و منطقی گفت: پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران در عرصههای فناوریهای نوین و دانشهای بنیادی پشتوانه محکمی برای ارتقای روابط دو کشور در عرصههای اقتصادی، صنعتی و تولیدی داروهای پشرفته است.
وی خاطرنشان کرد: ملت ایران در شرایط تحریم کامل امریکا و منتقدان اروپایی اش موفق به کسب و فناوری و دانش های پیشرفته در زمینه پرتاب ماهواره، تولیدات پیشرفته درعرصه صنایع نظامی و استفاده صلح آمیز از دانش همکاری شده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی ازهم گامی برای ارتقای سطح همکاری های دوستانه بین دو کشور در همه عرصه ها حمایت می کند.
فرماندو کوردور کوئوا رئیس مجلس آکوادور نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر به کشورمان و قدردانی از استقبال گرم مقامات ایرانی از هیات پارلمانی همراه گفت: باید زمینههای اجرایی شدن توافقات دو کشور را در زمینههای مختلف فراهم کرد تا مناسبات دو کشور دارد مرحله نوینی از همکاریهای دوستانه شود.
وی گفت و گوها و مذاکرات خود در تهران را بسیار مفید و سازنده خواند.
رئیس مجلس ملی اکوادور همچنین با بیان اینکه دو کشور در بسیاری از موضوعات بین المللی از دیدگاه یکسان برخوردارند افزود: توسعه همکاریهای دوستانه با ایران برای اکوادور از اهمیت اساسی برخوردار است.
یکی از اعضای هیات اکوادور نیز در این دیدار تاکید کرد: دولت اکوادور درصدد قطع کامل وابستگیهای خود در عرصههای مخلتف مالی، اقتصادی و نظامی است.
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