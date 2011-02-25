"پنت هاوس" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شامل 14 داستان است که عناوین برخی از آنها عبارتند از غریب آشنا، آخرین پیغام، یوسف و زلیخا، ساعت شنی، زن توی آینه و این زمینی‌ها.

"پنت هاوس" اولین مجموعه داستان قدرتی است که در آن وی با دستمایه قرار دادن مضامین اجتماعی و معطوف کردن نگاه به قشرهای عمدتا سنتی و مسائل و مشکلات آنان از جمله زنان، داستانهای خود را خلق کرده است.

اغلب داستانهای این مجموعه پیشتر در مجلات ادبی به چاپ رسیده و در جشنواره‌هایی چون جایزه ادبی ایران، اصفهان و جشنواره‌های استانی در میان برگزیدگان بوده‌اند.

در داستان "شب سرخ" از این مجموعه می‌خوانیم: در تاریکی بی‌انتهای شهر تنها شلیک تک به تک گلوله‌ها بود که سکوت مرموز دیوارهای فرو ریخته را بر هم می‌زد. زن چشمهایش را جمع کرد. سرش تکان خورد و پلکها باز نشده، چفت هم شدند. درد هم بیدار شده بود، انگار که پیچید توی پایش. چتر منور که فرو افتاد، اتاق بی سقف خانه دوباره توی تاریکی فرو رفت.

مجموعه داستان "پنت هاوس" با شمارگان 1100 نسخه در 96 صفحه منتشر شده است.



