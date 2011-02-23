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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۴۱

مدارس بوشهر آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است

مدارس بوشهر آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: مدارس استان بوشهر آماده پذیرایی از مهمانان فرهنگی نوروزی کشور در ایام نوروز است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حاجی زاده بعد از ظهر چهارشنبه در نشست روسای ادارات آموزش و پرورش 17 گانه استان اظهار داشت: در این میان در کنار دیگر امکانات رفاهی برای فرهنگیان نمازخانه در ستاد و محل اسکان مهمترین و اصلی ترین مکان باید در نظر گرفته شود.

وی اظهار داشت: ستاد اسکان مهمانان فرهنگی نوروزی در تمامی شهرستانها تشکیل خواهد شد و وظیفه این ستاد بررسی مشکلات و کاستی های مدارس جهت پذیرایی هرجه بهتر از مهمانان نوروزی است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه آدرس محل های اسکان مهمانان فرهنگی نوروزی در شهرستان ها و مناطق به صورت اینترنتی بر روی سایت قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: امسال آدرسهای ستاد اسکان مهمانان فرهنگی به کل کشور اعلام خواهد شد و متقاظیان می توانند اقدام به رزور مدارس بپردازند.

حاجی زاده با تشکر از استقبال فرهنگیان استان بوشهر از رئیس جمهور و هیئت دولت افزود: آموزش پرورش استان بوشهر در ستاد ارتباطات مردمی رئیس جمهور به عنوان اداره کل برتر شناخته شد.

کد مطلب 1260311

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