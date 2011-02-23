مدارس بوشهر آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حاجی زاده بعد از ظهر چهارشنبه در نشست روسای ادارات آموزش و پرورش 17 گانه استان اظهار داشت: در این میان در کنار دیگر امکانات رفاهی برای فرهنگیان نمازخانه در ستاد و محل اسکان مهمترین و اصلی ترین مکان باید در نظر گرفته شود.

وی اظهار داشت: ستاد اسکان مهمانان فرهنگی نوروزی در تمامی شهرستانها تشکیل خواهد شد و وظیفه این ستاد بررسی مشکلات و کاستی های مدارس جهت پذیرایی هرجه بهتر از مهمانان نوروزی است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه آدرس محل های اسکان مهمانان فرهنگی نوروزی در شهرستان ها و مناطق به صورت اینترنتی بر روی سایت قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: امسال آدرسهای ستاد اسکان مهمانان فرهنگی به کل کشور اعلام خواهد شد و متقاظیان می توانند اقدام به رزور مدارس بپردازند.

حاجی زاده با تشکر از استقبال فرهنگیان استان بوشهر از رئیس جمهور و هیئت دولت افزود: آموزش پرورش استان بوشهر در ستاد ارتباطات مردمی رئیس جمهور به عنوان اداره کل برتر شناخته شد.