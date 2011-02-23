تیم ملی ایران مغلوب برزیل شد/ حسرت شکست برزیل همچنان بر دل ایران ماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتسال ایران و برزیل از ساعت 17 امروز چهارشنبه در دیداری دوستانه که در سالن پیروزی اصفهان برگزار شد، به مصاف هم رفتند. این بازی که برای تماشای آن سالن پیروزی شهر اصفهان مملو از تماشاگر شده بود، در پایان به برتری 4 بر 3 تیم برزیل انجامید.

برای تیم ملی فوتسال کشورمان در این بازی علی اصغر حسن‌زاده، وحید شمسایی و محمد طاهری گلزنی کردند و گل‌های تیم برزیل را نیز گومز، سیلوا، رافائل و گرلو به ثمر رساند. تیم ملی فوتسال کشورمان دیدار مقابل قهرمان فوتسال جهان را با ترکیب مصطفی نظری، محمد کشاورز، محمد طاهری، وحید شمسایی و علی اصغر حسن‌زاده آغاز کرد.

دومین دیدار دوستانه تیمهای ملی فوتسال ایران و برزیل روز شنبه هفته پیش رو در سالن پیروزی اصفهان برگزار می شود. قهرمان فوتسال جهان عصر فردا پنجشنبه نیز در دیداری دوستانه به مصاف تیم منتخب اصفهان خواهد رفت.