جشنواره ایده های نو و کارآفرین به دنبال رفع مشکلات جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علی زارعی چهارشنبه در حاشیه برگزاری نخستین جشنواره ایده های نو و کار آفرینبا بیان اینکه این جشنواره ماحصل پیوندی میان مرکز خیریه باقر العلوم و دانشگاه آزاد اسلامی در مهر ماه سال جاری است، افزود: این جشنواره برای نخستین بار در کشور در حد ایده های نو و نه در سطح اختراعات برگزار می شود و نوید بخش آینده ای روشن برای ایده پردازان علمی است.

وی اظهار داشت: به دنبال اعلام فراخوان 170 نفر از ایده پردازان از سراسر کشور در این جشنواره شرکت کرده اند که حدود 50 نفر از آنها در حال حاضر در نمایشگاه در غرفه ها و میزهای مختلف ایده های خود را معرفی می کنند.

مسئول اجرایی نخستین جشنواره ایده های نو و کارآفرین تصریح کرد: از جمله مزایای این جشنواره، ارائه ایده های نو و کارآفرینانه و فناورانه پس از طی مراحل تجاری سازی در جهت رفع مشکلات جامعه و کشور است.

وی تاکید کرد: به طور حتم در دوره های بعدی برگزاری این جشنواره بازتاب بهتری در جهت رسیدن ایده ها به مرحله اختراع وجود دارد.

زارعی با اشاره به اینکه بیان داشت: به تمامی افراد شرکت کننده در جشنواره ایده های نو و کار افرین، لوح تقدیر و جوایزی اهدا خواهد شد، یادآور شد: 6 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های مختلف ایده های حاضر در جشنواره را بررسی و داوری می کنند و به ایده پردازان برتر پس از اعلام نظر هیئت داوران جوایز ویژه اهدا می شود.

وی ادامه داد: اداره کار و امور اجتماعی، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنایع و معادن، شهرداری و تعدادی شرکتهای خصوصی از این جشنواره حمایت کرده اند.