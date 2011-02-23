دیوار متحرک تحولی جدید درنمایه های داخلی پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، یحیی اندی چهارشنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه های ایده های نو و کار آفرین ضمن تشریح نحوه کارآیی و مزیتدیوار متحرک نسبت به نمونه های مشابه آن بیان داشت: دیوار پارتیشن متحرک از دو قسمت ثابت و متحرک تشکیل شده است و توسط جکی که در بخش داخلی این دیوار تعبیه شده به سقف مکان مورد نظر متصل می شود.

وی با اشاره به اینکه دیوار پارتیشن متحرک به راحتی جابه جا و در محل مورد نظر ثابت می شود، اظهار داشت: برای جدا کردن این دیوار در مکانی که ثابت شده جک فعال شده و دیوار را جابه جا می کند.

مخترع دیوار متحرک ادامه داد: این دیوار نیازی به اتصالات معمولی همچون پیچ و مهره و چسب و گچ ندارد و در منازل و مکان های تجاری و اداری قابل تعبیه است

وی تصریح کرد: قیمت تمام شده هر متر مربع از این دیوار در تولید انبوه 30 هزار تومان و به صورت مجزا 50 هزار تومان است.

اندی تاکید کرد: دیوار متحرک جنبشی جدید در نمایه های داخلی پایدار و دروازه ای برای معماری نوین در ایران است.

وی اظهار داشت: 4 سال به صورت نظری و دو سال به صورت عملی بر روی این دیوار کار شده و دو سال پیش به ثبت رسیده است.