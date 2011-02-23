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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۴۷

هیئت مدیره پالایشگاه اصفهان انتخاب شدند

هیئت مدیره پالایشگاه اصفهان انتخاب شدند

اصفهان - خبرگزاری مهر: با برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اعضای جدید هیئت مدیره شرکت پالایش نفت اصفهان با رای سهامداران حقیقی و نمایندگان سهامداران حقوقی، انتخاب شدند.

 به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، بعد از ظهر چهارشنبه با حضور تمامی سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت پالایش نفت اصفهان، انتخابات هیئت مدیره شرکت پالایش نفت اصفهان در سالن آمفی تئاتر باشگاه شماره دو صنعت نفت استان اصفهان برگزار شد.

پنج نفر به عنوان کاندیدا برای انتخابات هیئت مدیره در شرکت پالایش نفت اصفهان حاضر شدند که با حضور سهامداران شرکت انتخابات از میان این پنج کاندیدا برگزار شد.

شرکت پالایش و پخش فرآروده‌های نفتی ایران، شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین( سهامی خاص)،شرکت تعاونی م.ک.س.م وزارت بهداشت و درمان، شرکت س.ا. اصفهان س.خ و شرکت س.ا. چهارمحال و بختیاری س.خ(م.ک.م.ف) پنج کاندیدا برای عضویت در هیئت مدیره جدید پالایشگاه اصفهان بودند.

همچنین با برگزاری انتخابات و اعلام نتایج انتخابات اعضای هیئت مدیره شرکت پالایش نفت اصفهان،شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران با کسب 24.01 درصد از امتیازات کسب شده، شرکت تعاونی م.ک.س.م وزارت بهداشت و درمان با کسب 18.32 درصد از امتیازات، شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین با 17.22 درصد از امتیازات، شرکت س.ا. اصفهان س.خ16.79 درصد از امتیازات و شرکت شرکت س.ا. چهارمحال و بختیاری س.خ (م.ک.م.ف) 16.79 درصد از کل امتیازات کسب شده را به خود اختصاص دادند.

شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور در نهایت 6.84 درصد از امتیازات انتخابات را در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده به دست آورد که با این حساب به عنوان عضو اصلی شرکت محسوب نمی‌شود.

بر همین اساس کاندیداهایی که بیشترین میزان امتیازات کسب شده در این انتخابات را به دست آورده‌اند، به عنوان پنج اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت پالایش نفت اصفهان انتخاب شده‌اند.

کل سهام شرکت پالایش نفت اصفهان 4162258100 است که طبق اصل 44 قانون اساسی واگذاری سهام آن به بخش خصوصی از سال 1387 آغاز شده است و براساس آمارها سهام حاضران در این جلسه 408035798 بود.

کد مطلب 1260325

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