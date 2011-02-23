همایش نواندیشی دینی در قم آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این همایش عصر چهارشنبه با سخنرانی آیتالله مرتضی مقتدایی مدیرحوزههای علمیه آغاز شد و در ادامه مراسم افتتاحیه، حجتالاسلام محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و حجتالاسلام احمد مبلغی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به ایراد سخن پرداختند.
پس از اتمام سخنرانی میزگرد علمی با عنوان «اجتهاد و نواندیشی دینی» با حضور حجج اسلام محسن اراکی، ابوالقاسم علیدوست و کاظم قاضیزاده برگزار شد.
همچنین در روز دوم همایش که پنجشنبه 5 اسفند برگزار میشود، از ساعت 8 و 30 دقیقه صبح شروع و تا ساعت 12 ادامه خواهد داشت و چندین مقاله در دو پنل علمی ارائه خواهد شد.
بر اساس این گزارش در پنل اول مباحث مبنایی (مبانی، مفهوم شناسی و مفاهیم معرفتی) مطرح میشود که عبدالحسین خسروپناه، مهدی علیزاده، محمد هدایت، حسین دیبا، عباس ایزدپناه، محسن مهاجرنیا و سید صادق حقیقت به ارائه مباحث علمی خواهند پرداخت.
همچنین در پنل دوم نیز سید مهدی ساداتی نژاد، مسعود پورفرد، حسینعلی قجری، طیبه محمدی کیا، علیرضا شجاعی زند، مرتضی کشاورزی ولدانی و عبدالمجید مبلغی به ارائه مقالات خود طبق مباحث تطبیقی (رویکردها، نواندیشان، مطالعات راهبردی و کاربردی) میپردازند.
مراسم اختتامیه همایش نواندیشی دینی نیز با سخنرانی حجتالاسلام احمد مبلغی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است تاکنون چهار پیش همایش از سوی مرکز همکاریهای علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با عناوینی چون «نواندیشی دینی در ایران (صورت بندی آسیب شناسی)»، «دستاورد دو دهه تلاش روشنفکری حوزوی»، «جریان روشنفکری دینی(فرصت ها و تهدیدها)» و «نواندیشی دینی با رویکرد فقهی» برگزار شده است.
همایش نواندیشی دینی با هدف رویکرد تحلیلی و مفهوم شناسانه به نواندیشی دینی و بسط ادبیات تحقیقی پیرامون آن، غنابخشی به نواندیشی دینی در فضای منطبق و مطابق با تعاملات دین پژوهانه و ایجاد فضای گفتگوی علمی پیرامون نواندیشی دینی فارغ از پیش داوریهای غیر علمی در حدود یک سال پیش کار خود را شروع کرد و طی این مدت مقالات زیادی از سوی صاحب نظران به دبیرخانه همایش ارسال شد.
قم - خبرگزاری مهر: همایش نواندیشی دینی با حضور شخصیتهای برجسته حوزوی و دانشگاهی با مشارکت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی قم آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، این همایش عصر چهارشنبه با سخنرانی آیتالله مرتضی مقتدایی مدیرحوزههای علمیه آغاز شد و در ادامه مراسم افتتاحیه، حجتالاسلام محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و حجتالاسلام احمد مبلغی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به ایراد سخن پرداختند.
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