به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، جواد عیش آبادی بعد از ظهر چهارشنبه در مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت پالایش نفت اصفهان افزود: نمایندگان شرکت پالایش به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره این خواهد بود که از تمامی همکاران پالایشگاهی استفاده کنیم تا منافع مشترک ما و شما را محقق کند.

وی با بیان اینکه شرکت کارگزاری سهام عدالت با تحت پوشش داشتن حدود 35 میلیون نفر عضو یکی از سهام‌داران شرکت پالایش نفت اصفهان به شمار می‌رود، اظهار داشت: بالا بردن سود سهامداران شرکت پالایش نفت اصفهان از جمله برنامه‌های کارگزاری سهام عدالت به عنوان یکی از کاندیداهای مورد نظر برای هیئت مدیره پالایشگاه اصفهان است.

نماینده شرکت کارگذاری سهام عدالت ایران افزود: انتظار می‌رود نمایندگان شرکت کارگذاری سهام عدالت، که به عنوان اعضای هیئت مدیره در شرکت پالایش نفت اصفهان انتخاب خواهند شد، با متخصصان پالایشگاه اصفهان هم سو باشند تا اهداف ما در شرکت محقق شود.

وی تصریح کرد: ما درک کاملی از مشکلات هیئت مدیره داریم و سعی می‌کنیم با همسویی به اهداف و خواسته شما که همانا افزایش سود سهام شرکت است، دست پیدا کنیم.

عیش آبادی اضافه کرد: به دنبال انتخاب هیئت مدیره‌ای هستیم که منافع ما و شما را با هم همراستا نماید تا خواسته‌های سهامداران نیز تحقق یابد.

وی ادامه داد: نماینده شرکت کارگزاری سهام عدالت با بیان اینکه هدف ما شفاف‌سازی سود پالایشگاه اصفهان و افزایش آن برای نفع تمامی سهامداران شرکت است، گفت: مسلما هیئت مدیره فعلی پالایشگاه اصفهان با مشکلاتی روبه‌رو است که با توجه به شرایط ما و کشور این یک هدف ایده‌آل با شرایط و هدف ما است.