سقوط رژیمهای دیکتاتوری در خاورمیانه؛ درس عبرتی برای اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه پولتیکو در گزارشی با اشاره به جنایات آمریکا در افغانستان نوشت: همانطور که معترضان، رژیم های دیکتاتوری را در خاورمیانه به چالش می کشند، دولت "باراک اوباما" نیازمند ارزیابی مجدد سیاست خود و تعهداتش در قبال حقوق بشر در جهان اسلام است.

پولتیکو در ادامه این گزارش می نویسد: جنگ افغانستان وارد دهمین سال خود شده است، خشونتها و میزان حملات طالبان به طور چشمگیری افزایش یافته است. دولت آمریکا هم اکنون بیش از هزار و 500 افغانی و از ملیتهای مختلف را در پایگاه نظامی بگرام زندانی کرده است.

بر اساس این گزارش افراد بازداشت شده تقریبا هر شش ماه محاکمه می شوند، اما هنوز حداقل عوامل برای محاکمه ای درست وجود ندارد. این فرایند نه تنها ناقض قانون بین المللی است، بلکه مانع اصلی جلب اطمینان افغانی ها از عملیات ارتش آمریکا است.

پولتیکو در ادامه نوشت: اگرچه افراد بازداشت شده می توانند توضیحاتی را ارائه دهند، اما از وکیلی قانونی برخوردار نیستند و معمولا از بیشتر مدارکی که علیه آنها ارائه می شود، مطلع نمی شوند، زیرا این مدارک طبقه بندی شده اند.

به گفته بسیاری از وکلای نظامی و افرادی که سابقه زندانی شدن در پایگاه نظامی بگرام را دارند، مدارک طبقه بندی شده علیه یک فرد بازداشتی شامل اتهامات اشتباهی است که از سوی دشمن فرد بازداشتی یا خانواده وی به فرد بازداشتی زده می شود و اغلب بر اساس اختلافات قبیله ای یا نزاع بر سر زمین است.