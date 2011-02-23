قذافی دستور تخریب تاسیسات نفتی لیبی را داده است

به گزارش خبرگزاری مهر شبکه الجزیره به نقل از مجله تایم آمریکا آورده است : "معمر قذافی" به عوامل خود دستور داده است که تاسیسات نفتی لیبی را تخریب کنند تا به قبایل لیبی این پیام را بدهد که در صورتی که وی کنار برود هرج و مرج کشور را فرا می گیرد.

"رابرت بایر" در مقاله خود در این نشریه نوشته است : طرحی که قذافی درصدد انجام آن است انفجار خطوط انتقال نفت لیبی در ساحل دریای مدیترانه است.

بایر می افزاید: انفجار این خطوط لوله منجر به قطع نفت ساحل دریای مدیترانه خواهد شد.عملیات تخریب تاسیسات نفتی طرحی است که هدف قذافی از اجرای آن انتقال این پیام است که یا من یا هرج و مرج.

نویسنده مذکور به نقل از منبع وابسته به حکومت لیبی می نویسد : آزادی صد عضو گروه مسلح بخشی از طرح قذافی برای ادامه هرج و مرج و ویرانی در لیبی است که این پیام را به داخل و خارج برساند که حکومت وی باید ادامه داشته باشد.

وی می افزاید: هدف قدافی این است که این زندانیان آزاد شده به اقدامات تخریبی روی آورند و به خارجی ها حمله کنند تا خود را تثبیت کند.

این مجله نوشت : قذافی ادعا می کند که بر همه قبایل سلطه دارد در صورتی که این گونه نیست، زیرا قبیله "القذاذفه" تنها قبیله ای است که در حکومت چهل ساله قذافی از وی حمایت کرده است. اما در حال حاضر بخش بزرگی از این قبیله نیز از قذافی برائت جسته اند.

"رابرت بایر" به نقل از منبع مذکور آورده است : قذافی دچار سرخوردگی شدید شده است، زیرا جز تکیه بر قبیله القذاذفه حامی دیگری ندارد.در روزهای گذشته تعداد نظامیان وابسته به قذافی به شدت کاهش پیدا کرده است.

این مجله تاکید کرد: قذافی به خوبی واقف است که نمی تواند کنترل لیبی را به دست گیرد، اما می خواهد که قبایل و نظامیان پس از تبدیل شدن لیبی به سومالی دچار پشیمانی شوند.

مجله مذکور می افزاید: هدف از حمله قذافی به رسانه های عربی شبکه الجزیره است که وی معتقد است این شبکه به خاطر اهداف سیاسی وی را مورد حمله قرار داده است.

منبعی که مجله آمریکایی به آن استناد کرده است مدعی شد که قذافی اموال و سلاح فراوانی در اختیار دارد که می تواند تا مدتها مبارزه کند.