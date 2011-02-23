توجه به فرائض دینی در مدارس باید جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت الله باریک عصر چهارشنبه در دیدار با معاونان و مسئولان امور پرورشی مدارس استان اظهارداشت: فعالیت امور تربیتی امروز در مدارس بسیار مهم است و معلمان و مربیان تربیتی باید به آن توجه بیشتری کنند.

وی افزود: دانش آموزان آینده سازان کشورند و برای تقویت روحیه معنوی و مسلح کردن آنان به علم و تقوی برای مقابله با تهاجم فرهنگی غرب توجه به فرائض دینی و احکام قرآنی نقشی تعیین کننده ای دارد.

امام جمعه قزوین با ابراز خرسندی از فعالیت خوب امور تربیتی در مسائل اخلاقی و اعتقادی افزود: توجه به امور زندگی در مدارس و آشنا کردن جوانان و نوجوانان با فرهنگ دینی متضمن سعادت آینده سازان کشور است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با تقدیر از تلاش معلمان و فرهنگیان در تربیت دانش آموزان تصریح کرد: معلمان قرآن باید به روشهای تربیتی برگرفته از آموزه های دینی توجه کنند تا کارشان رنگ و بوی الهی به خود بگیرد.

جعفر حبیبی مدیر کل آموزش و پرورش استان قزوین هم در این دیدار گفت: معاونت امور تربیتی با فعالیتهای دینی از جمله راه اندازی مدرسه تخصصی قرآن کریم و آموزش این کتاب آسمانی گام مهمی در تقویت بنیه دینی دانش آموزان برداشته است و این کار در سال آینده نیز تداوم خواهد یافت.

وی برگزاری مسابقات قرآن و نهج البلاغه را از دیگر فعالیتهای فرهنگی این معاونت دانست و تصریح کرد: برپایی اردوهای فرهنگی، مراسم عزاداری و سوگواری در ایام محرم و صفر و تشکیل کلاسهای مشاوره برای دانش آموزان از دیگر برنامه های این معاونت در سال جاری است.