فرآوری فولاد سرباره ای برای نخستین بار در دنیا در ایران انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مجید هنرمند چهارشنبه در حاشیه جشنواره ایده های نو و کارآفرین با بیان اینکه سرباره به عنوان یک محصول جانبی از فرآیند تولید فولادبه وجود می آید، اظهار داشت: به ازای تولید هر هزار تن فولاد 25 درصد آن به صورت ضایعات انباشت می شود.

وی با بیان اینکه انباشت فولاد سرباره ای مشکلات متعدد زیست محیطی را ایجاد می کند، تصریح کرد: آلودگی محیط زیست، اشغال کردن فضا و عدم بازیافت در چرخه تولید فولاد را به وجود می اورد.از یکدیگر تفکیک می شود.

مجری طرح فراوری فولاد سرباره ای خاطر نشان کرد: در حال حاضر 25 میلیون تن انباشت فولاد در کشور وجود دارد که با امکانات فعلی سالانه بیش از یک میلیون تن از این فولاد سرباره ای فراوری می شود.

وی افزود: اجرای طرح فراوری فولاد زمینه اشتغال زایی 50 نفر را به صورت مستقیم و 100 نفر را به صورت غیر مستقیم فراهم می کند.

هنرمند اضافه کرد: فراوری فولاد قابلیت استحکام و پایایی مناسب و مقاومت فولاد را افزایش می دهد.

وی بیان داشت: در چرخه فراوری فولاد قسمت آهنی و غیر آهنی از یکدیگر تفکیک می شود و قسمت آهنی در روند تولید فولاد به کارخانه باز می گردد.

مجری طرح فراوری فولاد سرباره ای ادامه داد: همچنین بخش غیر آهنی جایگزین مصالح طبیعی شده و در اسفالت، خطوط ریلی و بتن به کار می رود.

وی افزود: قابلیت استفاده طرح فراوری فولاد به گونه ای که در ایران انجام می شود در کشورهای دیگر صورت نمی گیرد.

هنرمند با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تولید فولاد تا پایان سال 90 به 7.5 میلیون تن در سال می رسد، اظهار داشت: به این ترتیب میزان انباشت فولاد سرباره ای افزایش می یابد و لذا طرح توسعه فراوری فولاد را در دستور کار داریم.

وی ادامه داد: در بخش طرح و توسعه فراوری فولاد سرباره ای در آینده 500 نفر به صورت مستقیم وارد بازار کار می شوند.

مجری طرح فراوری فولاد سرباره ای یادآور شد: بر روی این طرح 4 سال کار تحقیقاتی انجام شده است و اخیرا یک قرارداد بلند مدت برای فراوری فولاد با مجتمع فولاد منعقد کرده ایم.