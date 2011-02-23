برای شکست بسکتبال شهرداری گرگان باید از تمام نیروی خود استفاده کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در قم‌، ‌ سید عباس آقا کوچکی در آستانه بازی تیمش در برابر تیم بسکتبال شهرداری گرگان در هفته پانزدهم مسابقات لیگ بر‌تر کشور که عصر پنج‌شنبه در ورزشگاه دو هزار نفری حیدریان قم برگزار می‌شود بیان داشت: با توجه به اینکه تیم بسکتبال راه و ترابری قم در دور رفت تیم شهرداری گرگان را در وقت اضافه شکست داد که این امر نشان دهنده این است که بازی سختی را در پیش داریم و با تمام نیرو و قدرت در این بازی حاضر خواهیم شد.



وی اظهار داشت: ایمان زندی را در دور رفت در بازی مقابل شهرداری گرگان از دست دادیم و تیم شهرداری گرگان بازی قبلی خود را با اخلاف یک امتیاز در مقابل حفاری ملی اهواز پیروز شده است و هم اکنون در شرایط روحی خوبی قرار دارد.



سرمربی تیم بسکتبال راه و ترابری قم با اشاره به اینکه ما از شرایط میزبانی باید به خوبی بهره‌ برده و استفاده کنیم اضافه کرد: هیچ تیمی ضعیف نیست و تیم راه و ترابری قم با تمام جدیت به میدان خواهد رفت.



وی بیان داشت: چند بازی اخیر شهرداری گرگان را آنالیز کرده‌ایم و با تمام آگاهی و آمادگی در مقابل تیم شهرداری گرگان حاضر خواهیم شد.



آقا کوچکی درخصوص وضعیت بازیکنان تیم راه وترابری قم اظهار داشت: ‌توماج کریمیان در بازی مقابل مهرام به طور کوتاه بازی کرد و در بازی در مقابل شهرداری گرگان نیز تلاش می‌کنیم از وی استفاده کنیم و مابقی بازیکنان در شرایط روحی خوبی قرار دارند.



وی در خصوص بازی در مقابل تیم مهرام تهران که با نتیجه 91 به 81 در وقت اضافه بازی را واگذار کرد اظهار داشت: همه بازیکان تلاش کردند و بازی بسیار سخت و بزرگی بود و بازیکنان ارزش‌های خودشان را نشان دادند.



سرمربی بسکتبال راه و ترابری گفت: تیم راه و ترابری قم تا کنون 14 بازی را انجام داده است و نوسانات بسیار کمی را داشته است.



شایان ذکر است تیم راه و ترابری قم دو بازی قبل خود را به حریف واگذار کرده است و نباید 10 برد این تیم سبب غرور کاذب بازیکنان شود و تحت تأثیر چند پیروزی قرار بگیرند زیرا که هیچ تیمی در مسابقات لیگ بر‌تر ضعیف نیست و با کمی غفلت مغلوب حریف خواهند شد.



در حال حاضر تیم راه و ترابری قم با 14 بازی، چهار باخت، 10 برد و 24 امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی لیگ بر‌تر کشور قرار دارد و تیم شهرداری گرگان نیز با 13 بازی، چهار برد، 17 امتیاز در جایگاه دهم جدول رده بندی قرار دارد.



دو دیدار تیم راه و ترابری قم و شهرداری گرگان روز پنج شنبه ساعت 16 در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار خواهد شد.

