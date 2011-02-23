به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمد محمدیان عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه همایش نواندیشی دینی که با حضور شخصیتهای برجسته حوزوی و دانشگاهی با مشارکت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار شد اظهار داشت: یکی از ویژگیهای انسانی که با او مواجه هستیم این است که در حال جهانی شدن است.
وی با بیان اینکه انسان به مرحله زندگی جهانیاش نزدیک میشود، تصریح کرد: به عبارتی دیگر انسان جهانی، در حال تولد است و به سمت جهانیشدن حرکت میکند.
محمدیان افزود: انسان مرزها را پشت سر میگذارد و به هر میزان که تفکر و اندیشه و تعالی برای انسانیت به وجود آید، به موهوم بودن و خیالی بودن رنگ و نژاد و مرز جغرافیایی پی میبرد و میفهمد که اینها اصالت ندارند.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تاکید کرد: در طول تاریخ به دلیل این مرزبندیها درگیریهای زیادی به وجود آمده که تلفات فوقالعادهای بر بشریت تحمیل کرده است و همگان از این مرزبندیها خسته شدند، از این رو پشت سرگذاشتن این مرزها محسوس شد.
وی با اشاره به تاثیرگذاری پیشرفت علم و فناوری در از بین بردن این مرزها اظهار داشت: از نظر ما این حرکت جهانی شدن انسان طبیعی است و ریشه صحیح فطری دارد.
محمدیان گفت: از بین رفتن این مرزها علاوه بر اینکه حرکت مبارکی است و به بشر اعتلا میبخشد، مهمتر از آن، جهانی شدن وعدهای است که خداوند در همه ادیان به زبان پیغمبران و امامان به مردم داده است.
غربیها زودتر از ما به جهانی شدن انسان پی بردند
وی موضع غرب در قبال این جهانی شدن انسان را قابل توجه دانست و گفت: آنها زودتر از ما متوجه این جهانی شدن انسان شدند و به این حقیقت توجه پیدا کردند و برای آن پیش بینی و برنامهریزی کردند و با زیرکی تمام تحقق آن را به خودشان نسبت دادند، در حالی که همه عوامل جهانی شدن انسان مربوط به آنها نیست.
وی افزود: آنها با پیش بینی درستی که داشتند نظم نوین جهانی را طراحی کردند و پس از فروپاشی بلوک شرق سخن از پایان تاریخ به میان آوردند و گفتند که بشریتی که جهانی شود هیچ چارهای جز پذیرش فرهنگ لیبرال دموکراسی ندارد.
اسلام تنها دین مدعی اداره جهان است
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با بیان اینکه انسان جهانی نیاز به دین جهانی دارد، تصریح کرد: اگر بناست انسان جهانی شود که قطعا در این مسیر حرکت میکند حتما یک دین جهانی برای انسان جهانی لازم است.
وی ادامه داد: یهودیت و مسیحیت چنین ادعایی ندارند که تمام مردم دنیا یا یهودی و یا مسیحی شوند و این دو نمیتوانند دنیا را اداره کنند، و اسلام تنها دینی است که رسالت خودش را جهانی اعلام کرد و مدعی اداره جهان است.
محمدیان گفت: اگر به آیات قرآن کریم و معارف ناب اسلامی مراجعه کنیم روشن است که اسلام دین جهانی است. خدایی که اسلام را معرفی میکند ملک الناس و اله الناس است و پیغمبری که دین خدا را معرفی میکند رحمه للعالمین است و سرنوشت محتوم ائمه ما در دست گرفتن حکومت جهانی است.
اسلام وارد خطرناکترین میدان شد
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تاکید کرد: اسلام وارد خطرناکترین میدانی که ممکن است در عالم وجود داشته باشد شده و در عین حال امتیاز بارز اسلام همین قدرت ریسک است.
وی این میدان ریسک را میدان حکومت، قدرت و سلطه ذکر کرد و با ذکر مثالی یادآور شد: اگر کسی وارد کشتی مسافربری شد و بخواهد مسافران این کشتی را هدایت کند و پیام دین را به آنها برساند و تلاش کند که آنها مشغول عبادت و زیارت و توجه به آیات الهی شوند، کسی مانع نمیشود اما اگر بنا باشد این شخص به سوی کابین ناخدا برود و در مورد حرکت و سمت و سوی کشتی دخالت کند آنجاست که درگیریها شروع میشود.
محمدیان ادامه داد: اینکه اسلام فقط به حلال و حرام زندگی متعارف مردم توجه داشته باشد و مردم را به یاد خدا بیندازد و در مورد حالت عرفانی عبادت و لذت ذکر صحبت کند، کسی با این مسائل مشکلی ندارد اما اسلام تاکید دارد که ابتدا باید کابین ناخدا را روشن کرد، چراکه اصل آنجاست و اگر اصلاح شود تعالیم دینی موثرتر واقع میشوند.
در معرفی حجت خدا کمکاری کردیم
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تبیین شاخصهای اصلی جهانی شدن دین را بر عهده علما و روحانیون دانست و تاکید کرد: مهمترین ویژگی انقلاب اسلامی تکیه به معارف شیعی بود و مهمترین محور معارف شیعی بحث انسان کامل و وجود حجت خداست.
وی با بیان اینکه معرفی دین بدون معرفی این انسان کامل تحقق نمییابد اظهار داشت: حرف نو ما برای دنیا، ارتباط آسمان و زمین است که توسط انسان کامل ایجاد میشود و اگر این حرف را با زبان امروزی نتوانیم به دنیا عرضه کنیم دین ما نمیتواند جهانی باشد.
محمدیان با تاکید بر اینکه توحید ناب در ولایت معنی پیدا میکند تصریح کرد: توحیدی که نتواند رابطه آسمان و زمین را برقرار کند به درد نمیخورد و ما حوزویان باید برای تبیین دین جهانی، جایگاه امام و نوع تاثیرگذاری آن در جهان اهتمام بیشتری داشته باشیم تا توحید ناب اسلامی به جهان عرضه شود.
وی گفت: متاسفانه ما در معرفی امام و جایگاه انسان کامل و حجت خدا کمکاری کردیم و اگر این مسئله به درستی تبیین شود بزرگترین کار را در نواندیشی دینی انجام دادهایم.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها گفت: انسان به طور طبیعی در حال جهانیشدن است و این جهانیشدن ریشه فطری دارد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمد محمدیان عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه همایش نواندیشی دینی که با حضور شخصیتهای برجسته حوزوی و دانشگاهی با مشارکت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار شد اظهار داشت: یکی از ویژگیهای انسانی که با او مواجه هستیم این است که در حال جهانی شدن است.
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