شکست تیم والیبال بازرگانی گنبد تمامی ندارد/ نسخه مربی جدید نیز افاقه نکرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس شامگاه چهارشنبه در هفته چهارم دور برگشت رقابتهای لیگ برتر برابر تیم هیئت والیبال ارومیه شکست خورد.
این دیدار که در سال المپیک گنبد کاووس برگزار شد با نتیجه 3 بر 0 به نفع تیم میهمان پایان یافت.
تیم والیبال بازرگانی والیبال گنبد کاووس سه گیم این دیدار را به نتیجه 20 بر 25 به حریف ارومیه اش واگذار کرد.
این تیم هم اکنون در قعر جدول گروه خود قرار دارد.
محمد دوجی سرمربی جدید تیم واالیبال بازرگانی گنبد کاووس نیز نتوانست این تیم مطرح کشوری را از قعر جدول جدا کند.
پیش از این خلیل آزمون مربی تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس بود که به دلیل کسب نتایج ضعیفش از سوی مدیرعامل این تیم برکنار شد.
مربی جدید تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس یک برد و یک باخت در کارنامه اش دارد.
تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس در فصل قبلی رقابتهای لیگ برتر جزو پنج تیم برتر لیگ والیبال بوده است.
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