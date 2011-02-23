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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۳۴

اعتصاب عمومی بار دیگر سراسر یونان را فرا گرفت

اعتصاب عمومی بار دیگر سراسر یونان را فرا گرفت

برنامه های اصلاحی دولت یونان در زمینه های اقتصادی بار دیگر میلیونها شهروند این کشور را به اعتصاب واداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، موج جدیدی از اعتصابات سراسری در اعتراض به اجرای اصلاحات اقتصادی و تغییرات در بازار کار، روند امور را در یونان  متوقف کرد.

امروز چهارشنبه در شهر آتن خطوط اتوبوسرانی و قطارها دست به اعتصاب زده و از جابجایی مسافران خودداری کردند. کارکنان فرودگاههای این شهر نیز امروز به مدت چهارساعت از انجام وظایف روزمره خود سر باز زدند و در پی آن دهها پرواز لغو شد.
 
همچنین بیش از 35 هزار نفر از معترضان به سیاست ریاضت اقتصادی دولت، با تجمع در مرکز شهر آتن خواستار پایان وضعیت موجود شدند. شهرهای دیگر یونان نیز شاهد تظاهرات و اعتصاب عمومی بود و در برخی از مناطق معترضان با پلیس درگیر شدند.
 
اعتصابات امروز که یازدهمین اقدام اعتراضی سراسری به سیاستهای دولت یونان ظرف یک سال گذشته است بیش از همه تاثیرات منفی خود را در بخش حمل و نقل و عبور و مرور گذاشت. با این حال در اعتراضات اخیر شمار زیادی از دستگاههای دولتی، بانکها و حتی شبکه های رادیویی و تلویزیونی شرکت کرده اند.
 
گفتنی است کاهش درآمدهای کارکنان به میزان 20 درصد از جمله موضوعات مورد انتقاد معترضان است. دولت یونان در حال حاضر بیش از 340 میلیارد یورو بدهی دارد و تنها پس از کمکهای مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول از ورشکستگی کامل نجات یافته است.
کد مطلب 1260363

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