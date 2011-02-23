معاون وزیر خارجه رژیم قذافی روزنامه نگاران را یاغی خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حالی که هر روز تعداد زیادی از مردم لیبی به خاطر مخالفت با رژیم قذافی کشته می شوند و رسانه های مستقل هم از پوشش واقعیتها منع شده اند، معاون وزیر امور خارجه این کشور مدعی شد: روزنامه نگارانی که به طور غیرقانونی وارد لیبی شدند، یاغی هستند.

این اظهارات در حالی بیان می شود که لیبی در روزهای اخیر شاهد یک نسل کشی تاریخی بوده است که شاید قرنها نتوان آن را از اذهان افکار عمومی جهان پاک کرد. در حقیقت، حمله به تظاهرات مسالمت آمیز مردمی با جنگنده های اف 16 اسرائیلی و اجیر کردن نیروهای مزدور آفریقایی برای کشتار ملت لیبی مسئله ای نیست که به این سادگی ها فراموش شود.

در این میان رسانه ها و روزنامه نگاران با پوشش خبری لحظه به لحظه از جنایات رژیم "معمر قذافی" علیه مردم خود در تلاش برای نشان دادن چهره واقعی وی به جهانیان هستند.