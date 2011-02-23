برنامه ناتو برای افزایش نظامیان افغان/ 14 مجروح در انفجار تروریستی پیشاور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ناتو قصد دارد در راستای برنامه کاهش نیروهای خود در افغانستان، شمار نظامیان آموزش دیده این کشور را افزایش دهد.

بر این اساس تا پایان سال 2011 شمار نظامیان افغان به 306 هزار نفر افزایش می یابد. ژنرال "ویلیام گالدول" از مقامهای ناتو در افغانستان با بیان این مطلب از رشد 65 درصدی شمار نیروهای افغان از سال 2009 تا کنون خبر داد.

آموزش نیروهای بیشتر افغان نیازمند هزینه های اضافی و اختصاص دادن نیروهای آموزش دهنده بیشتر به این امر است و این در حالی است که با توجه به گسترش حملات تروریستی طالبان در بخشهای مختلف افغانستان، بخش اعظم انرژی و منابع ناتو صرف مقابله با شبه نظامیان می شود.

شینهوا نیز گزارش داد که در اثر انفجاری تروریستی در شمال غرب پاکستان دست کم 14 نفر زخمی شدند. این حادثه در پی حمله مردان ناشناس با نارنجک به بازاری در شهر پیشاور رخ داده است.

این دومین حمله تروریستی به این شهر طی دو روز گذشته است. روز گذشته نیز انفجار بمبی جاده ای در جنوب غرب این شهر دو نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند.