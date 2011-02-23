بیانیه وزارت امور خارجه ایران پیرامون قطع رابطه دیپلماتیک سنگال

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه وزارت خارجه ایران درخصوص خبر قطع روابط دیپلماتیک سنگال با ایران به این شرح است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بیانیه قطع رابطه دیپلماتیک سنگال با کشورمان را با کمال تعجب مشاهده نمود.

انتشار این بیانیه در حالی صورت میگیرد که پس از رفت و آمدهای اخیر منجر به مذاکرات داکار ، مقامات سیاسی و نظامی دو کشور بر پایان تمامی سوء تفاهمات موجود و لزوم گسترش روابط فیمابین تاکید نمودند. در این راستا توافقات جدیدی نیز بین دو کشور بمنظور توسعه هر چه بیشتر روابط بعمل آمد.

در پرتو مذاکرات صریح و شفاف صورت گرفته در سفر آذر ماه سالجاری جناب آقای دکتر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با عالی ترین مقامات سنگالی از جمله شخص رئیس جمهور آن کشور ، کلیه ابهامات فیمابین رفع شده و احترام به امنیت داخلی یکدیگر ، وجود اراده جدی طرفین مبنی بر ارتقاء سطح متاسبات در تمامی زمینه ها مورد تاکید قرار گرفت .

صدور بیانیه هیات دولت سنگال مبنی بر رفع سوء تفاهمات و عادی شدن روابط و تصریح شخص آقای عبداله واد رئیس جمهور این کشور در خصوص گشوده شدن فصل جدیدی در روابط دو کشور و بدنبال آن بازگشت سفیر سنگال به تهران دلیلی بر عادی شدن روابط دو کشور تلقی گردید.

بر این اساس اقدام اخیر دولت سنگال از نظر جمهوری اسلامی ایران هیچ دلیل و توجیه منطقی نداشته و به نظر می رسد تحت تاثیر عوامل دیگری صورت گرفته است .

جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر اولویت توسعه مناسبات همه جانبه با تمامی کشورهای آفریقایی بعنوان یک اصل خدشه ناپذیر در سیاست خارجی خود تاکید نموده و پایبندی خود را به کلیه تعهدات و توافقات قبلی بر اساس روابط مبتنی بر اصل احترام متقابل احترام متقابل با همه کشورهای آفریقایی اعلام می نماید.