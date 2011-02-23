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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۲۱:۳۷

جبهه عمل اسلامی اردن:

تظاهرات گسترده ضد رژیم اردن روز جمعه برگزار می شود

تظاهرات گسترده ضد رژیم اردن روز جمعه برگزار می شود

یکی از اعضای جبهه عمل اسلامی اردن از برگزاری تظاهرات گسترده در امان و دیگر شهرهای این کشور علیه رژیم حاکم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "زکی بنی ارشید" گفت : حدود ده هزار شرکت کننده از جنبشهای اسلامی اردن و نیز هزاران نفر از طرفداران نوزده حزب و تجمع این کشور در واکنش به رفتار اوباش و به منظور فشار آوردن به حکومت برای انجام اصلاحات تظاهرات خواهند کرد.

وی افرود: علاوه بر برگزاری این تظاهرات در پایتخت جمعه آینده شهرهای دیگر نیز شاهد تظاهرات مشابهی خواهد بود. ما به اندازه کافی به حکومت فرصت دادیم که دست به برنامه های اصلاحی بزند اما احساس می کنیم که میلی برای انجام اصلاحات نزد آنها وجود ندارد.

بنی ارشید گفت : حکومت در تلاش است که زمان بخرد و افکار عمومی را مشغول کند. تاکنون اصلاحات قانون اساسی عملی نشده است به ویژه که نقطه اساسی هر اصلاحی از آنجا آغاز می شود.

وی تصریح کرد: تظاهراتی که در جمعه آینده برگزار می شود علاوه بر اصرار بر اصلاحات، تو دهنی به اوباشی است که مخالف اعتراضات جمعه گذشته بودند.

کد مطلب 1260385

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