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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۲۱:۴۱

عضو برجسته حزب الله:

غرب شریک جنایات رژیمهای دیکتاتوری منطقه است

غرب شریک جنایات رژیمهای دیکتاتوری منطقه است

رئیس شورای اجرایی حزب الله با اشاره به موج فراگیر بیداری اسلامی و خیزش مردم جهان عرب علیه حکام مزدور و وابسته ،ضمن اشاره به تلاش آمریکا برای ناکام گذاشتن اهداف قیامهای مردمی،غرب را شریک جنایات رژیمهای دیکتاتوری عرب دانست.

به گزارش  خبرگزاری مهر به نقل از المنار، "هاشم صفی الدین" گفت : منطقه درحال تغییرات اساسی است، اما جدای از تحولات منطقه، طبیعی است که آمریکایی ها برای حفظ دستاوردهای خود، مسیر انقلاب های مردمی را به سوی منافع خود منحرف و آن را مصادره کنند.

وی افزود: حمایت آمریکا از این قیامها دروغ است، زیرا ظلمهایی که بر مردم منطقه اعمال شده است غرب به خوبی از آن آگاه بوده است و شریک جرم است.

صفی الدین تاکید کرد: اراده ملتها ترسها را فرو ریخته است و انقلاب های متعدد را رقم زده است. حوادثی که منطقه شاهد آن است و فروپاشی رژیمهای میانه رو بازتابهای پیروزی های مقاومت لبنان و غزه است.

کد مطلب 1260389

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