غرب شریک جنایات رژیمهای دیکتاتوری منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، "هاشم صفی الدین" گفت : منطقه درحال تغییرات اساسی است، اما جدای از تحولات منطقه، طبیعی است که آمریکایی ها برای حفظ دستاوردهای خود، مسیر انقلاب های مردمی را به سوی منافع خود منحرف و آن را مصادره کنند.

وی افزود: حمایت آمریکا از این قیامها دروغ است، زیرا ظلمهایی که بر مردم منطقه اعمال شده است غرب به خوبی از آن آگاه بوده است و شریک جرم است.

صفی الدین تاکید کرد: اراده ملتها ترسها را فرو ریخته است و انقلاب های متعدد را رقم زده است. حوادثی که منطقه شاهد آن است و فروپاشی رژیمهای میانه رو بازتابهای پیروزی های مقاومت لبنان و غزه است.