اسامی مدیران کم کار فارس در جذب اعتبارات اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، احمدرضا دستغیب افزود: انتظار می رفت مدیران استان فارس نیز از قبل در مرکز حاضر می شدند و پیگیر اعتبارات و جذب آن می شدند که برخی حضور یافتند و تعدادی نیز حضور فعال نداشتند.

وی اضافه کرد: به زودی اسامی مدیرانی که برای بودجه 90 در مرکز پیگیری و تلاش کرده اند به همراه مدیران کم کار را اعلام می کنیم و باید مدیران فعال مورد تشویق و مدیران کم کار نیز مورد بازخواست مدیریت ارشد استان قرار گیرند.

نماینده مردم شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لایحه بودجه 90 گفت: این لایحه یکی از مهمترین لایحه های مجلس است که باید با دقت و مراقبت خاصی در صحن علنی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی افزود: هم اکنون لایحه بودجه در کمیسیونهاست که اعتبارات هر یک از دستگاههای اجرایی در کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و بعد از 15 روز به کمیسیون تلفیق ارایه می شود.

دستغیب ادامه داد: با توجه به برنامه پنجم توسعه یک چهارم از مسیر برنامه در این لایحه طی می شود که امیدواریم دستاوردهای شایسته ای برای کشور به دنبال داشته باشد.

دستغیب با رای اعضای کمیسیون فرهنگی، بررسی این لایحه مهم و تاثیرگذار را در کمیسیون تلفیق بر عهده خواهد گرفت.