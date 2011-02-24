دخالت دولت در امور حوزه ممنوع است/ لزوم کنترل نواندیشی دینی

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله مرتضی مقتدایی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاحیه همایش نواندیشی دینی که با حضور شخصیت‌های برجسته حوزوی و دانشگاهی با مشارکت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار شد اظهار داشت: اخیرا طبق برآوردی که انجام دادند، مبالغ سنگین میلیاردی برای پژوهش و تحقیق در کشور اختصاص دادند که حتی یک ریال این مبالغ به حوزه‌های علمیه نرسید.



وی ادامه داد: با اینکه این همه مراکز پژوهشی و تحقیقی داریم ولی چون پژوهش‌های آنها عرضه نشد امکاناتی هم دریافت نکردیم.



آیت‌الله مقتدایی با تاکید بر لزوم حمایت دولت از حوزه‌های علمیه، گفت: همان طوری که مقام معظم رهبری به درستی اشاره کردند حمایت دولت از حوزه‌های علمیه لازم است ولی دخالت در امور حوزه‌ها ممنوع است.



نواندیشی دینی کنترل شود



مدیر حوزه‌های علمیه در بخش دیگری از سخنان خود برگزاری جلسات نقد و نوآوری و نواندیشی را یکی از خلاء‌های مراکز علمی و تحقیقاتی عنوان کرد و افزود: در شرایط حساس کنونی باید فکرهای نو، اندیشه‌های دینی و نواندیشی‌های دینی به جریان بیفتند.



وی نواندیشی در اندیشه‌های فقهی و دینی و اسلامی را امری لازم دانست و تاکید کرد: البته ممکن است در این زمینه آسیب‌هایی وجود داشته باشد که نیاز به کنترل دارد. این طور نیست که نوآوری سالم باشد و ممکن است به افراط و تفریط دچار شود.



مبادا نوآوری‌ها به افراط و تفریط کشیده شود



آیت‌الله مقتدایی اضافه کرد: اجتهادی که مامور حوزه‌های علمیه از غیبت صغری تا به حال بوده، باید بر اساس موازین باشد، یعنی نوآوری در اجتهاد کار خوبی است اما باید بر اساس موازین و در چارچوب اجتهاد سالم باشد.



وی خاطرنشان کرد: برخی وقتها اجتهاداتی وجود دارد که پایه علمی ندارد و یا پایه علمی آن ضعیف و مطرود است.



مدیر حوزه‌های علمیه با تاکید مجدد بر لزوم کنترل نواندیشی دین اظهار داشت: مبادا نواندیشی دینی به افراط و تفریط کشانده شود که خطرات بسیار زیادی دارد.



مقتدایی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه از برگزاری جلسات نواندیشی دینی حمایت می‌کند گفت: اگر این نواندیشی و نوآوری به بیرون از حوزه عرضه شود یکی از فواید آن این است که دانشگاه‌ها به ظرفیت‌های بالای حوزه پی می‌برند.



وی ادامه داد: برگزاری جلسات نقد و بررسی و نوآوری در حوزه‌های علمیه آغاز شده است ولی هنوز رایج نشده و ما امیدواریم این جلسات در حوزه‌های علمیه رایج شود.



ضرورت تعامل مراکز پژوهشی حوزوی



مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به ظرفیت بالای تولید علم در مراکز و موسسات مختلف حوزوی تاکید کرد: در حوزه علمیه قم که مراکز متعدد پژوهشی و تحقیقاتی وجود دارد تولید علم در سطح بالایی انجام می‌شود و مقالات، نشریات و پایان‌نامه‌های قابل توجهی در این مراکز تولید می‌شوند.



وی افزود: مقام معظم رهبری که به مسئله تولید علم و گسترش تحقیق اهتمام زیادی دارند در سفرشان به شهر مقدس قم به صورت دقیق از نمایشگاه دستاوردهای مراکز حوزوی بازدید کردند.



آیت‌الله مقتدایی با تاکید بر ضرورت تعامل بیشتر مراکز حوزوی در قم گفت: ما پیشنهاد دادیم که همه این مراکز با همدیگر تعامل بیشتری داشته باشند تا از دوباره کاری و موازی‌کاری پرهیز شود.



وی تاکید کرد: پیشنهاد دیگر ما این بود که کمیسیونی تشکیل شود و گروهی مشخص شوند که مکاتباتی با دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری کشور داشته باشند تا نیازهای آنها را جمع‌آوری کنند و پاسخ دهند.



مدیر حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: یکی از مصادیق تحول در حوزه این است که حوزه‌های علمیه نیازهای اسلامی و علمی نظام را برطرف کنند.