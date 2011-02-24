شکار پرندگان در گلستان ممنوع شد

احمد دباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با توجه به گزارشها و مکاتبات رسیده در زمینه رخداد کانونهای دارای تلفات مشکوک در واحدهای پرورش طیور برخی استانهای کشور و برای حفظ سلامت و بهداشت عمومی جامعه، ممنوعیت هر گونه شکار و صید پرندگان آبزی وکنار آبزی در استان اعلام شد.

وی همچنین از ممنوعیت خرید و فروشم اهیان قرمز خبر داد و گفت: با توجه فرارسیدن سال نو و برپایی محل ها و مراکز خرید و فروش ماهیان قرمز در گوشه و کنار شهرها بویژه میادین میوه و تره بار، خرید و فروش این ماهیان ممنوع است.



دباغیان بیان داشت: با توجه به حفظ حیات موجودات زنده و با توجه به شیوع بیماریهای پوستی و ارگانیک از طریق تماس با اینگونه ماهیان، خرید و فروش این نوع ماهیان در حوض و هر مکانی غیر از آکواریم فروشی های مجاز و سایر مراکزی که از سوی دستگاههای دولتی ناظر بر بهداشت و سلامت جامعه مجاز شناخته شده اند، ممنوع است و با متخلفان برخورد می شود.



چنگر، فوتکا، مرغابی، قو، غاز، پلیکان، فلامینگو، باتلان، انواع حواصیل و پرستو از انواع گونه‌های ارزشمند پرندگان مهاجری هستند که به تالابهای استان گلستان مهاجرت می‌کنند.



بر اساس آمار، هر سال حدود 300 هزار پرنده به گلستان می‌آیند و شش ماه سرد سال را در تالابهای استان سپری می‌کنند ومرغابی، غاز، قو، پلیکان، باکلان، پرستوی دریایی، سلیم، کاکایی، چنگر، اگرت، خوتکا، گیلان شاه و تلیله از مهمترین پرندگان مهاجر به استان گلستان است.



برخی از این پرندگان مانند پلیکان، فلامینگو و قو جزو گونه‌های حمایت شده و برخی نیز مانند پلیکان پا خاکستری و عقاب دریایی دم سفید از جمله گونه‌های در خطر انقراض به شمار می‌روند و ترانه خوانی بسیاری از پرندگان دیگر در تالابهای گلتسان به گوش نمی رسد.



برابر قوانین، شکار و صید گونه های مرغابی سانان حفاظت شده در ایران شامل قوها، غاز پیشانی سفیدکوچک، غاز پازرد، اردک سرسفید، اردک بلوطی، اردک تاجدار، اردک مرمری، اردک چشم طلایی، اردک سرسیاه، اردک دم دراز و مرگوسها می شود.



نا امن شدن زیستگاههای پرندگان در سایه شکار بی رویه و برخی بی تدبیریها و خشکسالی تالابها موجب شده تا دیدن گونه های ارزشمند پرندگان مهاجر در تالابهای گلستان در سالهای آینده به رویایی دست نیافتنی مبدل شود.