رحیم زریان در گفتگو با مهر درباره نوزدهمین کنگره شعر دفاع مقدس افزود: احساس خوبی دارم از اینکه شاعران جوان نیز اهمیت موضوع پایداری و ادبیات دفاع مقدس را درک کرده و در این عرصه دست به قلم شدند.

این شاعر ادامه داد: شعر شاعران جوان این عرصه از نظر ساختار ضعیف است اما درخور توجه است و نیاز به حمایت دارد.

وی اظهار کرد: خوشبختانه تلاش نسل جدید در این عرصه سبب شده شعر عرصه دفاع مقدس در میان نسل جدید نیز زنده و پرطراوت بماند اما همچنان نیازمند توجه ارگان‌ها و نهادهای مسئول است تا نسل جدید نیز این شعر را آنچنان که شایسته است حفظ کنند.

زریان با اشاره به شعرخوانی در این کنگره بیان کرد: همواره شعر و شعرخوانی میان مردم ایران با اقبال مواجه بوده و همیشه شاعران نیز جایگاه والایی در فرهنگ ما داشته اند.



وی با اشاره به اینکه اهمیت و گستردگی شعر دفاع مقدس در ادبیات معاصر به خوبی حس می شود گفت: برگزاری این گونه کنگره ها سبب می شود اثرات مطلوبی در فضای فرهنگی کشور ایجاد شود.

